Депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа считает, что областная государственная администрация провела торжественное собрание Совета по вопросам туризма, использовав его в качестве пиара свой работы.

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Напомнив, 17 июня в ходе собрания Совета по вопросам туризма и рекреационно-курортной деятельности губернатор Александр Стадник выразил надежду решить все вопросы, связанные с недофинансированием туризма.

По мнению депутата, мероприятие было проведено с целью пиара деятельности чиновников ОГА, подчеркнув, что туризм в области развивают исключительно предприниматели и активисты общественных организаций.

– Туристический форум оставил двоякие впечатления. Предприниматели за это время многое вложили в развитие туризма Николаевщины. Эти люди сделали большой шаг, им есть, что рассказать, чем поделиться. С другой стороны я вижу, чем занимается ОГА во главе со Стадником, и как они этот форум использовали для собственного пиара, пытаясь рассказать нам о каких-то магнитах. Вы на улицу выйдите, люди знают, какие тут есть места. Я не в Испанию езжу отдыхать, у меня там вилл нет. Я отдыхаю в Николаевской области, начиная с Кинбурнской косы, заканчивая Мигией и Актово, - сказал Михаил Талпа.

Помимо этого, Михаил Талпа напомнил, что несмотря на запросы Управления молодежи и туризма Николаевской ОГА о выделении средств из бюджета на покупку самого необходимого для благоустройства и развития туристских зон, этих денег никто так и не выделил.

– Вопрос в другом. Форум прошел, но там никто не сказал, что происходит на самом деле. В этом году при формировании бюджета Управление туризма сделало запрос на 3 миллиона гривен. Эти средства им не выделились, сказали уменьшить. После был запрос на 900 тысяч, туда внесли самое необходимое: покупка туалетных кабин и мусорных баков в парки. У нас существуют три основные проблемы – это инфраструктура, мусор и туалеты. Было обещано, что будут внесены изменения в бюджет и деньги выделят. И Стахевич, и Стадник это обещали. Они же сидели на этом форуме, почему не сказали, что до сих пор этого не сделали? То есть так сильно любят магниты, нашу Николаевщину, природу, что ни копейки не внесли в бюджет? Это надо решать. Ты куда не поедешь – везде мусор. Зато власть пиарится на форуме за счет достижений предпринимателей, которые строят туристический бизнес вопреки, - подчеркнул депутат.

Напомним, в ходе сессии 24 декабря 2019 года глава Николаевской ОГА Александр Стадник объяснял низкое финансирование на сферу туризма «вопросами приоритетности».

Отметим, что подготовку к пляжному сезону Николаевская ОГА начала только 9 июня. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий ЧС в Facebook.

На это указывал и депутат Вознесенского районного совета, предприниматель в сфере туризма Александр Максименко на заседании туристического совета при губернаторе: «Туристический сезон уже начался, он уже в процессе, к нам уже туристы приехали, пока мы что-то обсуждаем».

Также стало известно, что после собрания Совета из Николаевской ОГА был уволен заместитель начальника отдела по вопросам молодежи и туризма Управления молодежи и спорта Николаевской ОГА Руслан Волчецкий.

Перед увольнением чиновник публично обвинил представителей клуба предпринимателей «МрійДій» в намерении присвоить бюджетные средства под предлогом развития туризма в Николаевской области.

Руслан Волчецкий заявил, что его пытаются сделать виноватым в провале старта туристического сезона в Николаевской области и рассказал, что ему уже нашли замену — на эту должность планировали назначить бывшего главного специалиста Управления по вопросам молодежи и туризма Николаевской ОГА Виталия Сивака.

В свою очередь, Виталий Сивак заявил, что не имеет отношения к клубу предпринимателей «МрійДій» и не планирует вернуться на должность в облгосадминистрации.