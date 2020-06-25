Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область, где лично осмотрит территории региона, пострадавшие от наводнений.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
«Также Владимир Зеленский пообщается с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия. Кроме того, президент проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихии на территории западных областей», — говорится в сообщении.
Напомним, Ивано-Франковская область попросила полмиллиарда гривен на ликвидацию последствий наводнения.
Отметим, что паводок на Закарпатье уже нанес убыток инфраструктуре на ориентировочную стоимость в 125 миллионов гривен.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что наводнения на западе Украины спровоцировало большое количество осадков, а не вырубка лесов.
Напомним, Денис Шмыгаль утром вылетел в Ивано-Франковскую область, где уже несколько дней бушует непогода.
По данным ГСЧС, по состоянию на 4 часа утра 24 июня на территории 15 районов в 165 населенных пунктах Прикарпатье подтоплено 4 596 жилых домов, повреждены 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог. Спасатели эвакуировали 285 человек.
Подтопления также начались в Винницкой области. В Укргидрометцентре сообщили, что уровень воды в Днестре в Винницкой области может подняться до опасных отметок из-за осадков 24-25 июня.
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область, где лично осмотрит территории региона, пострадавшие от наводнений.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
«Также Владимир Зеленский пообщается с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия. Кроме того, президент проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихии на территории западных областей», — говорится в сообщении.
Напомним, Ивано-Франковская область попросила полмиллиарда гривен на ликвидацию последствий наводнения.
Отметим, что паводок на Закарпатье уже нанес убыток инфраструктуре на ориентировочную стоимость в 125 миллионов гривен.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что наводнения на западе Украины спровоцировало большое количество осадков, а не вырубка лесов.
Напомним, Денис Шмыгаль утром вылетел в Ивано-Франковскую область, где уже несколько дней бушует непогода.
По данным ГСЧС, по состоянию на 4 часа утра 24 июня на территории 15 районов в 165 населенных пунктах Прикарпатье подтоплено 4 596 жилых домов, повреждены 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог. Спасатели эвакуировали 285 человек.
Подтопления также начались в Винницкой области. В Укргидрометцентре сообщили, что уровень воды в Днестре в Винницкой области может подняться до опасных отметок из-за осадков 24-25 июня.