Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область, где лично осмотрит территории региона, пострадавшие от наводнений.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Также Владимир Зеленский пообщается с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия. Кроме того, президент проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихии на территории западных областей», — говорится в сообщении.

Напомним, Ивано-Франковская область попросила полмиллиарда гривен на ликвидацию последствий наводнения.

Отметим, что паводок на Закарпатье уже нанес убыток инфраструктуре на ориентировочную стоимость в 125 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что наводнения на западе Украины спровоцировало большое количество осадков, а не вырубка лесов.

Напомним, Денис Шмыгаль утром вылетел в Ивано-Франковскую область, где уже несколько дней бушует непогода.

По данным ГСЧС, по состоянию на 4 часа утра 24 июня на территории 15 районов в 165 населенных пунктах Прикарпатье подтоплено 4 596 жилых домов, повреждены 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог. Спасатели эвакуировали 285 человек.

Подтопления также начались в Винницкой области. В Укргидрометцентре сообщили, что уровень воды в Днестре в Винницкой области может подняться до опасных отметок из-за осадков 24-25 июня.