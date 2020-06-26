Главе Кировоградской облгосадминистрации Андрею Балоню вручили уведомление о подозрении.

Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура.

«26 июня 2020 года по процессуального руководства прокуроров #САП детективами #НАБУ сообщено о подозрении руководителю одной из областных госадминистраций и должностному лицу этой же ОГА, уличенных в получении неправомерной выгоды. Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица предложили одному из руководителей органа государственной власти в области предоставить им 1,8 миллиона гривен неправомерной выгоды за несовершение действий, направленных на препятствование в проведении его служебной деятельности.

Следствие по делу продолжается.

Напомним, вчера, 25 июня, в результате спецоперации Национального антикоррупционного бюро Украины вместе с СБУ и другими правоохранителями был задержан глава Кировоградской ОГА Андрея Балоня по подозрению в вымогательстве 1,8 миллиона гривен. Согласно сообщению НАБУ, чиновники вымогали 1,8 миллиона гривен с руководителя регионального отделения одного из органов государственной власти за «невмешательство в работу».

Позже внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко заявил, что глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, попавшийся при получении взятки, был назначен при личном участии президента Зеленского.

Сегодня, 26 июня, Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.