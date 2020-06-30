Сегодня, 30 июня, на площади перед Верховной Радой собрался митинг, участники которого требуют отставки народного депутата от «Слуги народа» и главы Комитета Рады по вопросам социальной политики Галины Третьяковой.

Об этом сообщают #Буквы.

На митинг собралось около 500 человек.

Кроме того, участники акции протеста также требуют от Верховной Рады отказаться от принятия закона «О труде» №2681 авторства «слуг народа».

Также члены профсоюзов требуют:

– исключить из законопроекта №2275 статью о лишении прав профсоюзов и работодателей на равное представительство интересов застрахованных лиц в фондах социального страхования.

– сохранить доступность и объем оказания медицинской помощи населению, прекратив закрытия медучреждений, увольнение медработников и обеспечив им достойную заработную плату, безопасные условия труда во время эпидемии COVID-19.

Напомним, 25 июня народный депутат от «Слуги народа» и председатель Комитета Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети «очень низкого качества».

Позже большинство депутатов фракции «Слуга народа» заявили, что глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова профессионал и не планируют лишать ее должности главы комитета или требовать от нее сложения депутатского мандата.

В свою очередь, Галина Третьякова назвала реакцию общества на эти слова «организованным буллингом».