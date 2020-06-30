Сегодня, 30 июня, на площади перед Верховной Радой собрался митинг, участники которого требуют отставки народного депутата от «Слуги народа» и главы Комитета Рады по вопросам социальной политики Галины Третьяковой.
Об этом сообщают #Буквы.
На митинг собралось около 500 человек.
Кроме того, участники акции протеста также требуют от Верховной Рады отказаться от принятия закона «О труде» №2681 авторства «слуг народа».
Также члены профсоюзов требуют:
– исключить из законопроекта №2275 статью о лишении прав профсоюзов и работодателей на равное представительство интересов застрахованных лиц в фондах социального страхования.
– сохранить доступность и объем оказания медицинской помощи населению, прекратив закрытия медучреждений, увольнение медработников и обеспечив им достойную заработную плату, безопасные условия труда во время эпидемии COVID-19.
Напомним, 25 июня народный депутат от «Слуги народа» и председатель Комитета Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети «очень низкого качества».
Позже большинство депутатов фракции «Слуга народа» заявили, что глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова профессионал и не планируют лишать ее должности главы комитета или требовать от нее сложения депутатского мандата.
В свою очередь, Галина Третьякова назвала реакцию общества на эти слова «организованным буллингом».
Сегодня, 30 июня, на площади перед Верховной Радой собрался митинг, участники которого требуют отставки народного депутата от «Слуги народа» и главы Комитета Рады по вопросам социальной политики Галины Третьяковой.
Об этом сообщают #Буквы.
На митинг собралось около 500 человек.
Кроме того, участники акции протеста также требуют от Верховной Рады отказаться от принятия закона «О труде» №2681 авторства «слуг народа».
Также члены профсоюзов требуют:
– исключить из законопроекта №2275 статью о лишении прав профсоюзов и работодателей на равное представительство интересов застрахованных лиц в фондах социального страхования.
– сохранить доступность и объем оказания медицинской помощи населению, прекратив закрытия медучреждений, увольнение медработников и обеспечив им достойную заработную плату, безопасные условия труда во время эпидемии COVID-19.
Напомним, 25 июня народный депутат от «Слуги народа» и председатель Комитета Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети «очень низкого качества».
Позже большинство депутатов фракции «Слуга народа» заявили, что глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова профессионал и не планируют лишать ее должности главы комитета или требовать от нее сложения депутатского мандата.
В свою очередь, Галина Третьякова назвала реакцию общества на эти слова «организованным буллингом».