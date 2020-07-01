Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета объявил повторный тендер на ремонт улицы Новозаводской за 32 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок Prozorro.

Как известно, что 22 мая 2020 года Департамент ЖКХ объявил торги на ремонт Новозаводской (от улицы Херсонское шоссе до улицы Китобоев) с ожидаемой стоимостью в 32 миллиона 140 тысяч гривен. В тендере участие приняли две фирмы: ООО «ЭНЕРГО-РОСТ» с предложением в 32 миллиона 135 тысяч гривен и ООО «БВК «ПИК-СТРОЙ» с предложением в 32 миллиона 140 тысяч гривен, однако предложения участников были отклонены.

В частности, предложение «БВК «ПИК-СТРОЙ» отклонили, поскольку участник не представил документы, которые требовалось тендерной документацией.

При этом предложение ООО «ЭНЕРГО-РОСТ» было отклонено из-за отсутсвия документов, подтверждающих наличие опыта выполнения аналогичных предмету закупки работ.

В связи с этим, 1 июля Департамент ЖКХ объявил повторные торги на ремонт улицы Новозаводской на ту же стоимость работ — 32 миллиона 140 тысяч гривен.

Согласно тендерной документации, подрядчик должен будет выполнить следующие работы: снять верхний слой почвы на полосе устройства дорожной одежды тротуаров, вдоль существующих и в полосе устройства новых проектируемых бортовых камней; удалить сухостойные, аварийные насаждения; демонтировать подпорную стенку, металлическое пешеходное ограждение, дорожные знаки; выполнить электромонтажные работы; разобрать дорожную одежду, бортовые камни проезжей части и тротуаров; обустроить дорожную одежду дорог; установить новые дорожные знаки и нанести разметку; обустроить систему дождевой канализации; обустроить систему защиты газопровода, сети водоснабжения.

Также, подрядчик должен будет сделать пандусы и тротуары, установить металлическое ограждение, провести работы по озеленению территории и установить наружное освещение.

Согласно тендерной документации, подрядчик должен будет завершить ремонт дороги до 1 апреля 2021 года. Отметим, что подрядчик также должен дать 10 лет гарантии на выполненные работы с момента ввода объекта в эксплуатацию.

При этом, на сегодняшний день идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который определен на 20 июля 2020 года.

Напомним, что патрульная полиция Николаева инициировала закрытие улиц Новозаводской и Турбинной для проезда транспортных средств из-за аварийного состояния дорожного покрытия. Начальник управления патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила заявил, что из-за аварийности дорог по улицам Новозаводская и Турбинная будет закрыт проезд для авто.

16 февраля жители Николаева на пересечении улиц Космонавтов и Железнодорожной в Ингульском районе перекрыли движение для всех грузовиков, которые направляются в порт. Жители возмущены тем, что грузовые автомобили ежедневно проходят по этому маршруту, шумят, поднимают пыль и разрушают дорогу.

17 февраля заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец заявил, что решение исполнительного комитета о введении ряда ограничений для въезда большегрузного транспорта в город никем не исполняется.

Также, 14 мая Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что на следующей неделе объявят тендер на цементно-бетонный ремонт части дороги по улице Новозаводской.