Николаевский бизнесмен, владелец судостроительного завода «Океан» Николай Капацына ответил на обвинения народного депутата Анны Скороход, заявившей, что руководство предприятия распиливает оборудование на металл.

Об этом он заявил во вторник, 1 июля, в ходе брифинга в Верховной Раде, передают НикВести.

В конце мая нардеп Анна Скороход опубликовала в своем Telegram-канале письмо, в котором говорится, что завод «Океан» распиливают на металлолом, опубликовав фотографии якобы поврежденного имущества.

В свою очередь, владелец завода Василий Капацына опроверг заявления о «распиле» и подал иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации на Анну Скороход.

Ранее в своем Telegram-канале нардеп заявила, что на «Океане» создадут «пункт перевалки зерна». Также она подчеркнула, что наложенный арест лишает возможности владельцев завода «продать, подарить, передать в залог» целостный имущественный комплекс, но не влияет на работу и платежеспособность предприятия.

В частности, в ходе сегодняшнего брифинга в Верховной Раде, народный депутат Анна Скороход заявила, что провела свое собственное расследование и, изучив все документы, продолжила настаивать, что владельцы завода занимаются «распилом» имущества предприятия.

– Мы договаривались с господином Капацыной, что я приеду на следующей неделе. Буду только рада, если мы все вместе разберемся, поскольку нам нужно зайти в те цехи, которых уже нет, а не туда, куда вас повели. Если какая-то информация не будет соответствовать действительности, мы это поймем. Прежде чем что-то заявлять, разбирайтесь в документах, чтобы потом не выглядеть смешным. Не надо никого обвинять ни в чем. Я провела собственное расследование, докопалась к каждой детали. Я предоставлю вам полный пакет документов о ситуации, сложившейся на «Океане». Давайте мыслить чуть-чуть шире. Учитывая, что предприятие является стратегически важным для Украины, предлагаю его национализировать, чтобы не было вопросов о том, как и кто разворовывает судостроительную отрасль, - сказала Анна Скороход.

В свою очередь, один из акционеров «Океана» Николай Капацына заявил, что ни разу за все время информационной атаки Анна Скороход не приехала на завод, чтобы лично убедиться в своих обвинениях.

– Я вам напомню, что предприятие было куплено на открытом аукционе. С того момента восстановлены все технологические процессы, мы коллектив в 100 человек умножили в 7 раз. Вы ни разу за весь период информационной атаки, которой занимаетесь, не приехали на завод, а только обещаете. В очередной раз приглашаем, берите с собой кого посчитаете нужным, заходите, куда хотите. Особенно рекомендую пообщаться с трудовым коллективом, - ответил Николай Капацына. – Я с ними общаюсь, - подчеркнула она. – Прекрасно! Не знаю, как вы это делаете, если не находитесь на месте, - заявил владелец завода.

Также Николай Капацына рассказал, что за последние два года работы «Океана» было изготовлено более 20 тысяч тонн металлических конструкций, которые были использованы в строительстве ряда мостов по всей Украине.

– Люди, с которыми вы сотрудничаете в информационной атаке, в 2016 году получили целостный имущественный комплекс от Генпрокуратуры на ответственное хранение. Первое, что они сделали – украли с завода 2,5 тысячи тонн металла на сумму в 40 миллионов гривен. Было возбуждено два уголовных дела, которые не расследуются. В течение 2018-2020 годов предприятием было произведено более 20 тысяч тонн металлопродукции – это мостовые конструкции: Стеклянный мост, Шулявский мостовой переход, изготовили конструкции для моста на Подоле, а за две недели для Станицы Луганской. Из 20 тысяч тонн металла 15% – отходы. На момент покупки имущественного комплекса на предприятии, в цеху, который называется «Станция гальванизации», находилось около 60 тысяч литров токсических веществ. Он был расположен в 300 метрах от Южного Буга. Была опасность экологического кризиса, потому эти вещества собрали и утилизировали. Металл разобранного цеха был собран, нейтрализован, сдан на металлолом. Документы все есть. Если объективно заниматься расследованием, то можно получить все ответы, - резюмировал Николай Капацына.

В конечном итоге, Анна Скороход заверила, что посетит «Океан» на следующей неделе совместно с николаевскими нардепами.

Во время брифинга николаевские народные депутаты от «Слуги народа» в очередной раз обратились к Генпрокурору Ирине Венедиктовой и попросили не мешать работе судостроительного завода «Океан» в Николаеве, который из-за ареста теряет заказы на строительство и ремонт судов. Парламентарии убеждены, что проводить расследование генпрокуратура может, не мешая работе предприятия и не нанося ущерб его репутации.

Стоит отметить, что в ходе визита на завод 24 июня глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал стать инвестиционной няней для завода «Океан» и привлекать заказы иностранных компаний и инвестиций.

Как известно, арест на мущественный комплекс был наложен 13 января Печерским районным судом Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры. Тогда это решение в Офисе генпрокурора объяснили проведением расследования в рамках уголовного проивзодства по факту по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом предприятия.

Комментируя наложенный арест на имущество завода, Василий Капацына заявил, что Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

Также Василий Капацына рассказал, что у него есть документальное подтверждение того, что завод до банкротства в свое время довели российские собственники.

Напомним, в основу ходатайства Офиса Генпрокурора легла дезинформация, предоставленная в прокуратуру Игорем Игнатовым. По словам Василия Капацыны, этот человек напрямую связан с российским олигархом Игорем Юсуфовым - экс-членом совета директоров «Газпрома». Он отметил, что Игорь Юсуфов был последним акционером завода, команда которого практически и довела «Океан» до банкротства.

Как следует из информации в Едином реестре судебных решений, определение об аресте имущественного комплекса судостроительного завода «Океан» было подписано судьей Олегом Белоцерковцем. Этот же судья принял решение об аресте имущества ПАО НСЗ «Океан» в 2016 году и передал имущество на ответственное хранение к ООО «Океан-Судоремонт», под фактический контроль лиц, связанных с кипрской компаний Zonel Operations Limited (СМИ связывают с бывшим членом совета директоров «Газпрома»). По итогам «ответственного хранения», с территории завода исчезло имущество балансовой стоимостью 40 млн гривен. Данный факт расследуется в рамках уголовного производства, открытого Генеральной прокуратурой.

Напомним, что Игорь Игнатов фигурировал в переписке народного депутата Украины Вячеслава Медяника, которую опубликовали в октябре 2019 года. Журналисты сфотографировали переписку народного депутата от партии «Слуга народа» Вячеслава Медяника, где он обещал своему собеседнику решить вопросы, связанные с Николаевским судостроительным заводом «Океан» и очередной попыткой заблокировать его работу с помощью Генпрокуратуры.

Переписка, которую зафиксировали корреспонденты «Страны», содержит в себе упоминания двух наименований: «Океан» и «Сахар». По информации источника НикВести в НАБУ шла о Николаевском судостроительном заводе «Океан» и Игоре Игнатове, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинялся в попытке незаконно получить контроль над заводом «Океан» в Николаеве, благодаря связям в ГПУ.

Издание «Цензор» указывает, что Игорь Игнатов известен правоохранителям как член так называемой ОПГ «Капитошки»: «В 2009 году его «подозревают в связях с преступной группировкой авторитета Александра Капитонова (Капитошка) — «известного исполнителя рейдерских операций и других преступлений на территории России и Украины».

С помощью офшорной компании «Зонел Оперейшинз Лимитед» Игорь Игнатов пытался получить контроль над Николаевским судостроительным заводом «Океан».