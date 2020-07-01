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Николаевский бизнесмен, владелец судостроительного завода «Океан» Николай Капацына ответил на обвинения народного депутата Анны Скороход, заявившей, что руководство предприятия распиливает оборудование на металл.
Об этом он заявил во вторник, 1 июля, в ходе брифинга в Верховной Раде, передают НикВести.
В конце мая нардеп Анна Скороход опубликовала в своем Telegram-канале письмо, в котором говорится, что завод «Океан» распиливают на металлолом, опубликовав фотографии якобы поврежденного имущества.
В свою очередь, владелец завода Василий Капацына опроверг заявления о «распиле» и подал иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации на Анну Скороход.
Ранее в своем Telegram-канале нардеп заявила, что на «Океане» создадут «пункт перевалки зерна». Также она подчеркнула, что наложенный арест лишает возможности владельцев завода «продать, подарить, передать в залог» целостный имущественный комплекс, но не влияет на работу и платежеспособность предприятия.
В частности, в ходе сегодняшнего брифинга в Верховной Раде, народный депутат Анна Скороход заявила, что провела свое собственное расследование и, изучив все документы, продолжила настаивать, что владельцы завода занимаются «распилом» имущества предприятия.
– Мы договаривались с господином Капацыной, что я приеду на следующей неделе. Буду только рада, если мы все вместе разберемся, поскольку нам нужно зайти в те цехи, которых уже нет, а не туда, куда вас повели. Если какая-то информация не будет соответствовать действительности, мы это поймем. Прежде чем что-то заявлять, разбирайтесь в документах, чтобы потом не выглядеть смешным. Не надо никого обвинять ни в чем. Я провела собственное расследование, докопалась к каждой детали. Я предоставлю вам полный пакет документов о ситуации, сложившейся на «Океане». Давайте мыслить чуть-чуть шире. Учитывая, что предприятие является стратегически важным для Украины, предлагаю его национализировать, чтобы не было вопросов о том, как и кто разворовывает судостроительную отрасль, - сказала Анна Скороход.
В свою очередь, один из акционеров «Океана» Николай Капацына заявил, что ни разу за все время информационной атаки Анна Скороход не приехала на завод, чтобы лично убедиться в своих обвинениях.
– Я вам напомню, что предприятие было куплено на открытом аукционе. С того момента восстановлены все технологические процессы, мы коллектив в 100 человек умножили в 7 раз. Вы ни разу за весь период информационной атаки, которой занимаетесь, не приехали на завод, а только обещаете. В очередной раз приглашаем, берите с собой кого посчитаете нужным, заходите, куда хотите. Особенно рекомендую пообщаться с трудовым коллективом, - ответил Николай Капацына.
– Я с ними общаюсь, - подчеркнула она.
– Прекрасно! Не знаю, как вы это делаете, если не находитесь на месте, - заявил владелец завода.
Также Николай Капацына рассказал, что за последние два года работы «Океана» было изготовлено более 20 тысяч тонн металлических конструкций, которые были использованы в строительстве ряда мостов по всей Украине.
– Люди, с которыми вы сотрудничаете в информационной атаке, в 2016 году получили целостный имущественный комплекс от Генпрокуратуры на ответственное хранение. Первое, что они сделали – украли с завода 2,5 тысячи тонн металла на сумму в 40 миллионов гривен. Было возбуждено два уголовных дела, которые не расследуются. В течение 2018-2020 годов предприятием было произведено более 20 тысяч тонн металлопродукции – это мостовые конструкции: Стеклянный мост, Шулявский мостовой переход, изготовили конструкции для моста на Подоле, а за две недели для Станицы Луганской. Из 20 тысяч тонн металла 15% – отходы. На момент покупки имущественного комплекса на предприятии, в цеху, который называется «Станция гальванизации», находилось около 60 тысяч литров токсических веществ. Он был расположен в 300 метрах от Южного Буга. Была опасность экологического кризиса, потому эти вещества собрали и утилизировали. Металл разобранного цеха был собран, нейтрализован, сдан на металлолом. Документы все есть. Если объективно заниматься расследованием, то можно получить все ответы, - резюмировал Николай Капацына.
В конечном итоге, Анна Скороход заверила, что посетит «Океан» на следующей неделе совместно с николаевскими нардепами.
Во время брифинга николаевские народные депутаты от «Слуги народа» в очередной раз обратились к Генпрокурору Ирине Венедиктовой и попросили не мешать работе судостроительного завода «Океан» в Николаеве, который из-за ареста теряет заказы на строительство и ремонт судов. Парламентарии убеждены, что проводить расследование генпрокуратура может, не мешая работе предприятия и не нанося ущерб его репутации.
Стоит отметить, что в ходе визита на завод 24 июня глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал стать инвестиционной няней для завода «Океан» и привлекать заказы иностранных компаний и инвестиций.
Как известно, арест на мущественный комплекс был наложен 13 января Печерским районным судом Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры. Тогда это решение в Офисе генпрокурора объяснили проведением расследования в рамках уголовного проивзодства по факту по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом предприятия.
Комментируя наложенный арест на имущество завода, Василий Капацына заявил, что Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.
Также Василий Капацына рассказал, что у него есть документальное подтверждение того, что завод до банкротства в свое время довели российские собственники.
Напомним, в основу ходатайства Офиса Генпрокурора легла дезинформация, предоставленная в прокуратуру Игорем Игнатовым. По словам Василия Капацыны, этот человек напрямую связан с российским олигархом Игорем Юсуфовым - экс-членом совета директоров «Газпрома». Он отметил, что Игорь Юсуфов был последним акционером завода, команда которого практически и довела «Океан» до банкротства.
Как следует из информации в Едином реестре судебных решений, определение об аресте имущественного комплекса судостроительного завода «Океан» было подписано судьей Олегом Белоцерковцем. Этот же судья принял решение об аресте имущества ПАО НСЗ «Океан» в 2016 году и передал имущество на ответственное хранение к ООО «Океан-Судоремонт», под фактический контроль лиц, связанных с кипрской компаний Zonel Operations Limited (СМИ связывают с бывшим членом совета директоров «Газпрома»). По итогам «ответственного хранения», с территории завода исчезло имущество балансовой стоимостью 40 млн гривен. Данный факт расследуется в рамках уголовного производства, открытого Генеральной прокуратурой.
Напомним, что Игорь Игнатов фигурировал в переписке народного депутата Украины Вячеслава Медяника, которую опубликовали в октябре 2019 года. Журналисты сфотографировали переписку народного депутата от партии «Слуга народа» Вячеслава Медяника, где он обещал своему собеседнику решить вопросы, связанные с Николаевским судостроительным заводом «Океан» и очередной попыткой заблокировать его работу с помощью Генпрокуратуры.
Переписка, которую зафиксировали корреспонденты «Страны», содержит в себе упоминания двух наименований: «Океан» и «Сахар». По информации источника НикВести в НАБУ шла о Николаевском судостроительном заводе «Океан» и Игоре Игнатове, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинялся в попытке незаконно получить контроль над заводом «Океан» в Николаеве, благодаря связям в ГПУ.
Издание «Цензор» указывает, что Игорь Игнатов известен правоохранителям как член так называемой ОПГ «Капитошки»: «В 2009 году его «подозревают в связях с преступной группировкой авторитета Александра Капитонова (Капитошка) — «известного исполнителя рейдерских операций и других преступлений на территории России и Украины».
С помощью офшорной компании «Зонел Оперейшинз Лимитед» Игорь Игнатов пытался получить контроль над Николаевским судостроительным заводом «Океан».
Николаевский бизнесмен, владелец судостроительного завода «Океан» Николай Капацына ответил на обвинения народного депутата Анны Скороход, заявившей, что руководство предприятия распиливает оборудование на металл.
Об этом он заявил во вторник, 1 июля, в ходе брифинга в Верховной Раде, передают НикВести.
В конце мая нардеп Анна Скороход опубликовала в своем Telegram-канале письмо, в котором говорится, что завод «Океан» распиливают на металлолом, опубликовав фотографии якобы поврежденного имущества.
В свою очередь, владелец завода Василий Капацына опроверг заявления о «распиле» и подал иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации на Анну Скороход.
Ранее в своем Telegram-канале нардеп заявила, что на «Океане» создадут «пункт перевалки зерна». Также она подчеркнула, что наложенный арест лишает возможности владельцев завода «продать, подарить, передать в залог» целостный имущественный комплекс, но не влияет на работу и платежеспособность предприятия.
В частности, в ходе сегодняшнего брифинга в Верховной Раде, народный депутат Анна Скороход заявила, что провела свое собственное расследование и, изучив все документы, продолжила настаивать, что владельцы завода занимаются «распилом» имущества предприятия.
– Мы договаривались с господином Капацыной, что я приеду на следующей неделе. Буду только рада, если мы все вместе разберемся, поскольку нам нужно зайти в те цехи, которых уже нет, а не туда, куда вас повели. Если какая-то информация не будет соответствовать действительности, мы это поймем. Прежде чем что-то заявлять, разбирайтесь в документах, чтобы потом не выглядеть смешным. Не надо никого обвинять ни в чем. Я провела собственное расследование, докопалась к каждой детали. Я предоставлю вам полный пакет документов о ситуации, сложившейся на «Океане». Давайте мыслить чуть-чуть шире. Учитывая, что предприятие является стратегически важным для Украины, предлагаю его национализировать, чтобы не было вопросов о том, как и кто разворовывает судостроительную отрасль, - сказала Анна Скороход.
В свою очередь, один из акционеров «Океана» Николай Капацына заявил, что ни разу за все время информационной атаки Анна Скороход не приехала на завод, чтобы лично убедиться в своих обвинениях.
– Я вам напомню, что предприятие было куплено на открытом аукционе. С того момента восстановлены все технологические процессы, мы коллектив в 100 человек умножили в 7 раз. Вы ни разу за весь период информационной атаки, которой занимаетесь, не приехали на завод, а только обещаете. В очередной раз приглашаем, берите с собой кого посчитаете нужным, заходите, куда хотите. Особенно рекомендую пообщаться с трудовым коллективом, - ответил Николай Капацына.
– Я с ними общаюсь, - подчеркнула она.
– Прекрасно! Не знаю, как вы это делаете, если не находитесь на месте, - заявил владелец завода.
Также Николай Капацына рассказал, что за последние два года работы «Океана» было изготовлено более 20 тысяч тонн металлических конструкций, которые были использованы в строительстве ряда мостов по всей Украине.
– Люди, с которыми вы сотрудничаете в информационной атаке, в 2016 году получили целостный имущественный комплекс от Генпрокуратуры на ответственное хранение. Первое, что они сделали – украли с завода 2,5 тысячи тонн металла на сумму в 40 миллионов гривен. Было возбуждено два уголовных дела, которые не расследуются. В течение 2018-2020 годов предприятием было произведено более 20 тысяч тонн металлопродукции – это мостовые конструкции: Стеклянный мост, Шулявский мостовой переход, изготовили конструкции для моста на Подоле, а за две недели для Станицы Луганской. Из 20 тысяч тонн металла 15% – отходы. На момент покупки имущественного комплекса на предприятии, в цеху, который называется «Станция гальванизации», находилось около 60 тысяч литров токсических веществ. Он был расположен в 300 метрах от Южного Буга. Была опасность экологического кризиса, потому эти вещества собрали и утилизировали. Металл разобранного цеха был собран, нейтрализован, сдан на металлолом. Документы все есть. Если объективно заниматься расследованием, то можно получить все ответы, - резюмировал Николай Капацына.
В конечном итоге, Анна Скороход заверила, что посетит «Океан» на следующей неделе совместно с николаевскими нардепами.
Во время брифинга николаевские народные депутаты от «Слуги народа» в очередной раз обратились к Генпрокурору Ирине Венедиктовой и попросили не мешать работе судостроительного завода «Океан» в Николаеве, который из-за ареста теряет заказы на строительство и ремонт судов. Парламентарии убеждены, что проводить расследование генпрокуратура может, не мешая работе предприятия и не нанося ущерб его репутации.
Стоит отметить, что в ходе визита на завод 24 июня глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал стать инвестиционной няней для завода «Океан» и привлекать заказы иностранных компаний и инвестиций.
Как известно, арест на мущественный комплекс был наложен 13 января Печерским районным судом Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры. Тогда это решение в Офисе генпрокурора объяснили проведением расследования в рамках уголовного проивзодства по факту по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом предприятия.
Комментируя наложенный арест на имущество завода, Василий Капацына заявил, что Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.
Также Василий Капацына рассказал, что у него есть документальное подтверждение того, что завод до банкротства в свое время довели российские собственники.
Напомним, в основу ходатайства Офиса Генпрокурора легла дезинформация, предоставленная в прокуратуру Игорем Игнатовым. По словам Василия Капацыны, этот человек напрямую связан с российским олигархом Игорем Юсуфовым - экс-членом совета директоров «Газпрома». Он отметил, что Игорь Юсуфов был последним акционером завода, команда которого практически и довела «Океан» до банкротства.
Как следует из информации в Едином реестре судебных решений, определение об аресте имущественного комплекса судостроительного завода «Океан» было подписано судьей Олегом Белоцерковцем. Этот же судья принял решение об аресте имущества ПАО НСЗ «Океан» в 2016 году и передал имущество на ответственное хранение к ООО «Океан-Судоремонт», под фактический контроль лиц, связанных с кипрской компаний Zonel Operations Limited (СМИ связывают с бывшим членом совета директоров «Газпрома»). По итогам «ответственного хранения», с территории завода исчезло имущество балансовой стоимостью 40 млн гривен. Данный факт расследуется в рамках уголовного производства, открытого Генеральной прокуратурой.
Напомним, что Игорь Игнатов фигурировал в переписке народного депутата Украины Вячеслава Медяника, которую опубликовали в октябре 2019 года. Журналисты сфотографировали переписку народного депутата от партии «Слуга народа» Вячеслава Медяника, где он обещал своему собеседнику решить вопросы, связанные с Николаевским судостроительным заводом «Океан» и очередной попыткой заблокировать его работу с помощью Генпрокуратуры.
Переписка, которую зафиксировали корреспонденты «Страны», содержит в себе упоминания двух наименований: «Океан» и «Сахар». По информации источника НикВести в НАБУ шла о Николаевском судостроительном заводе «Океан» и Игоре Игнатове, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинялся в попытке незаконно получить контроль над заводом «Океан» в Николаеве, благодаря связям в ГПУ.
Издание «Цензор» указывает, что Игорь Игнатов известен правоохранителям как член так называемой ОПГ «Капитошки»: «В 2009 году его «подозревают в связях с преступной группировкой авторитета Александра Капитонова (Капитошка) — «известного исполнителя рейдерских операций и других преступлений на территории России и Украины».
С помощью офшорной компании «Зонел Оперейшинз Лимитед» Игорь Игнатов пытался получить контроль над Николаевским судостроительным заводом «Океан».