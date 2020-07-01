Печерский суд Киева продолжит слушания по делу об избрании меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко 8 июля.

Об этом объявили во время судебного заседания, передает hromadske.

Так, сегодня, 1 июля, в Печерском суде Киева рассматривали вопрос об избрании меры пресечения Порошенко по делу о якобы незаконном назначении первого заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Во время судебного заседания адвокат Порошенко Игорь Головань объявил отвод генпрокурорци Ирине Венедиктов и еще 12 прокурорам по делу.

В свою очередь, прокурор настаивает на личном обязательстве как мере пресечения для Петра Порошенко.

Напомним, что заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило входит в группу прокуроров по делу в отношении экс-президент Украины Петра Порошенко, которого обвиняют в незаконном назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.

Сегодня, 1 июля, лидер «Европейской солидарности», экс-президент Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований в качестве подозреваемого по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.