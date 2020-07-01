Экс-президент Польши Александр Квасьневский и бывший президент Европарламента Пэт Кокс обнародовали совместное заявление, в котором предостерегают украинскую власть от политически мотивированных преследований.

Текст соответствующего документа опубликован на официальном сайте Александра Квасьневского.

Александр Квасьневский и Пэт Кокс напомнили, что в 2012-2014 годах были членами мониторинговой миссии Европарламента по неоднозначным уголовным делам тогдашней власти против политических оппонентов и были свидетелями выборочной работы судебной системы.

Они отметили, что в сейчас в общественном сознании сформировалось ожидание «посадок» топ-чиновников, которые якобы совершили преступления, но такие ожидания не должны вытеснять верховенство права.

«Информация, которой мы владеем, свидетельствует о том, что начинается тревожное сползание стандартов, шаг назад, что может перерасти в пересмотр достижений Майдана. Политическая борьба должна происходить, но на выборах, а в парламенте — путем дебатов. Политические оппоненты должны сходиться в борьбе на этих аренах, а не в суде. Приближение выборов усиливает нашу обеспокоенность, поскольку мы видим, что с политическими оппонентами борются через судебную систему, а не в избирательных бюллетенях», — говорится в заявлении.

Если такое развитие событий продолжится, отметили политики, первыми его жертвами станут украинская демократия и верховенство права — ключевые элементы в ценностях, которые подкрепляют европейские и евроатлантические стремления Украины.

Они добавили, что Украине нужно усиливать, а не подрывать свои антикоррупционные органы, судебная и правоохранительная система должны оставаться независимыми, а выборочное, политически мотивированное правосудие «должно остаться явлением из прошлого, а не инструментом для будущего».

«Мы выражаем свое мнение из чувства дружбы, обеспокоенности и уважения. Молчание в таких обстоятельствах может восприниматься как согласие, и мы не можем молчать», — резюмировали политики.

Ранее Петр Порошенко заявил, что политические преследования, устроенные против него, ему не страшны.

Также ряд мировых политиков отреагировали на политические преследования Петра Порошенко.

Напомним, что сегодня, 1 июля, в Печерском суде Киева рассматривали вопрос об избрании меры пресечения Петру Порошенко по делу о якобы незаконном назначении первого заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.