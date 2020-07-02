Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета, член фракции «Слуга Народа» Никита Потураев.

Он отметил, что в принятой редакции законопроекта для телевидения, радио и печатных СМИ не меняется почти ничего, кроме как перехода регулирования к Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания.

Также, по словам Потураева, законопроект «О медиа» не вводит «драконовский контроль» над онлайн-СМИ, из-за чего, по словам депутата, документ критиковали: «Онлайн-медиа, или все, кто работает в интернете, могут сами выбрать — регистрироваться им как медиа или нет».