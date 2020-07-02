Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики в среду, 1 июля, поддержал законопроект «О медиа» и рекомендовал вынести его на рассмотрение сессионного зала парламента.
Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета, член фракции «Слуга Народа» Никита Потураев.
Он отметил, что в принятой редакции законопроекта для телевидения, радио и печатных СМИ не меняется почти ничего, кроме как перехода регулирования к Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания.
Также, по словам Потураева, законопроект «О медиа» не вводит «драконовский контроль» над онлайн-СМИ, из-за чего, по словам депутата, документ критиковали: «Онлайн-медиа, или все, кто работает в интернете, могут сами выбрать — регистрироваться им как медиа или нет».
— Это не закон о цензуре или ограничениях. Это закон об урегулированном, прозрачном, равноправном и конкурентном украинском медиапространстве, — подытожил Никита Потураев.
Напомним, 19 мая Верховная Рада отправила на повторное первое чтение в комитет законопроект №2693 «О медиа».
Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал народных депутатов отложить рассмотрение законопроектов касающихся СМИ.
Такде напомним, что журналистские и медийные организации, средства массовой информации и блоггеры выступают против принятия законопроекта №2693 «О медиа» как нарушающего право на свободу слова, гарантированные Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.
Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики в среду, 1 июля, поддержал законопроект «О медиа» и рекомендовал вынести его на рассмотрение сессионного зала парламента.
Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета, член фракции «Слуга Народа» Никита Потураев.
Он отметил, что в принятой редакции законопроекта для телевидения, радио и печатных СМИ не меняется почти ничего, кроме как перехода регулирования к Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания.
Также, по словам Потураева, законопроект «О медиа» не вводит «драконовский контроль» над онлайн-СМИ, из-за чего, по словам депутата, документ критиковали: «Онлайн-медиа, или все, кто работает в интернете, могут сами выбрать — регистрироваться им как медиа или нет».
— Это не закон о цензуре или ограничениях. Это закон об урегулированном, прозрачном, равноправном и конкурентном украинском медиапространстве, — подытожил Никита Потураев.
Напомним, 19 мая Верховная Рада отправила на повторное первое чтение в комитет законопроект №2693 «О медиа».
Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал народных депутатов отложить рассмотрение законопроектов касающихся СМИ.
Такде напомним, что журналистские и медийные организации, средства массовой информации и блоггеры выступают против принятия законопроекта №2693 «О медиа» как нарушающего право на свободу слова, гарантированные Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.