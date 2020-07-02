Николаев оказался одним из 7 городов в Украине, где на сегодня в круглосуточном режиме работают пункты габаритно-весового контроля.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, цитирует пресс-служба ведомства.

Пункты габаритно-весового контроля, которые работают круглосуточно в усиленном режиме, находятся в Мариуполе, Николаеве, Умани, Одессе, Киеве, Кропивницком и Херсоне.

Сообщается, что только за сутки, 1 июля, инспекторами «Укртрансбезопасности» на таких пунктах было проверено 4459 грузовиков, в результате чего насчитано около 20 тысяч евро платы за проезд.

— Мы продолжаем внедрять мероприятия эффективного габаритно-весового контроля на дорогах Украины. Сейчас пункты ГВК работают в круглосуточном режиме уже в 7 областях. Инвесторы «Укртрансбезопасности» ежедневно нон-стоп проверяют тысячи грузовиков. Но наша главная цель - создать автоматизированную систему такого контроля, минимизируя влияние человеческого фактора. Для этого уже объявлены тендеры на закупку комплексом Weigh-in-Motion («Взвешивание в движении»), - сказал Владислав Криклий.

Ведомство сейчас активно работает над внедрением единого комплекса информационных систем «Укртрансбезопасности», е-протокола, а также системой хранения и управления информацией, полученной из нагрудных камер инспекторов. Это позволит контролировать процессы проверок, считает министр транспорта.

Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Николаевской области установят комплексы автоматического взвешивания для большегрузов до конца этого года.

Начальник управления «Укртрансбезопасности» в Николаевской области Александр Гринюк заявил, что для обеспечения весового контроля большегрузов, въезжающих в Николаев, необходимо установить 4 площадки габаритно-весового контроля.