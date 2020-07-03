Валерий Положенко, который раньше занимал должность директора коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» считает, что ситуацию с самопроизвольным поднятием разводной части Ингульского моста в Николаеве можно было избежать.

Такое мнение он высказал в комментарии НикВести.

— Надо было внимательно относиться. И первое, это, конечно, консультация «ЭЛУ Автодорог». Потому что «ЭЛУ Автодорог» знает все нюансы, которые очень важны. Надо было быть внимательнее при снятии асфальта. Естественно, присутствие представителя «ЭЛУ Автодорог». Специалист «ЭЛУ Автодорог» должен был сказать им, что нужно сделать, чтобы не было того, что случилось. Он развелся самопроизвольно. Мост работает, как коромысло. Есть ситуация, которая называется как бы самопроизвольное открытие моста. Это каждый защищает свой мундир, и все. Очень плохо, когда у моста два хозяина, - сказал Валерий Положенко.

Он рассказал, что подобная ситуация, когда Ингульский мост самостоятельно развелся, уже была в истории Николаева. Это произошло в 90-х годах, и тогда погиб человек. А в 2015 году, наоборот, Ингульский мост не могли поднять из-за сильной нагрузки на конструкции.

— В прошлый раз мы не могли поднять мост. Там получился перегруз. Тоже без нас тогда положили асфальт, мы даже и ведать не ведали, а они в такое утреннее время положили, вот и случилось, - сказал Валерий Положенко.

Отвечая на вопрос о том, каким образом можно предотвратить самопроизвольную разводку моста, Валерий Положенко рассказал, что когда он был директором коммунального предприятия, в конструкцию моста были поставлены специальные аварийные болты, которые сдерживали «крыло» разводной части. Но сейчас, по его словам, эти болты срезало.

— Это делается комиссия, собирается совет специалистов и решают этот вопрос. В данной ситуации, когда мы пригрузили крыло, и поставили на болты аварийные, которые держали крыло. Но вот сейчас я знаю, что их срезало. И эксплуатация моста, там надо противовесы чистить, там всевозможных ситуаций очень много может быть, - сказал Валерий Положенко.

Ингульский мост - единственный автомобильный мост, который соединяет микрорайоны Соляные, Матвеевка, Терновка и Северный с центральной частью Николаева. Кроме того, этот мост — часть международного транспортного коридора - трассы М-14 «Одесса Мелитополь Новоазовск» и является стратегически важным для инфраструктуры Украины.

Напомним, сегодня утром Ингульский мост самопроизвольно поднялся. Мост находится на балансе КП Николаевского городского совета «ЭЛУ Автодор», где заявили что причиной аварийной разводки стал несогласованный ремонт дорожного покрытия подрядчиком Службы автомобильных дорог Николаевской области.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что самопроизвольная разводка Ингульского моста сегодня утром произошла из-за того, что Служба автодорог области не привлекла к ремонтным работам на мосту коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог», на балансе которого находится конструкция моста. директор коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко заявил о то, что Ингульский мост в Николаеве сегодня утром самопроизвольно поднялся из-за работ по ремонту асфальтного покрытия. По его словам, конструкция разводной части стала легче, а потому мост развелся.

В свою очередь, Владислав Невеселый отметил, что работы проводились только по одной стороне моста, а снятие 200 кг асфальта не могли к этому привести. Также он подчеркнул, что неоднократно уведомлял мэра о проведении ремонтных работ, однако ответа не получил.

В комментарии НикВести депутат Николаевского городского совета, руководитель предприятия «Николаевавтодор» Сергей Шульгач также заявил, что вероятной причиной произвольной разводки моста стала неполадка в «мозгах» моста — автоматике. Он призвал мэра Николаева Александра Сенкевича привлечь специалистов для исследования причин чрезвычайного происшествия на Ингульском мосту — аварийного разведения.