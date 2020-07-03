За бывшего главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня, которого подозревают в получении взятки, внесли залог в размере 10,13 миллионов гривен.

Об этом Hromadske сообщили в пресс служба Высшего антикоррупционного суда.

Также залог в размере 5,06 миллионов гривен внесли за начальника патронатной службы Кировоградской ОГА Сергея Шевченко.

Напомним, вчера, 25 июня, в результате спецоперации Национального антикоррупционного бюро Украины вместе с СБУ и другими правоохранителями был задержан глава Кировоградской ОГА Андрея Балоня по подозрению в вымогательстве 1,8 миллиона гривен. Согласно сообщению НАБУ, чиновники вымогали 1,8 миллиона гривен с руководителя регионального отделения одного из органов государственной власти за «невмешательство в работу».

Позже внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко заявил, что глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, попавшийся при получении взятки, был назначен при личном участии президента Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.