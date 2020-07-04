В Бресте акция солидарности с политзаключенными режима президента республики Александра Лукашенко закончилась массовыми задержаниями.

Об этом сообщает издание Tut.by

Около 50 человек собрались в городском парке Бреста, где проходил праздничный концерт ко Дню независимости Беларуси. Издание отмечает, что участники акции не выкрикивали лозунгов, а просто «шли и хлопали в ладоши». Позже к ним подъехали несколько микроавтобусов, из них выбежали сотрудники ОМОНа и задержали пятерых человек.

– 3 июля в Бресте проходят праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня независимости. Сотрудниками милиции обеспечивается охрана общественного порядка. За совершение административных правонарушений сотрудниками милиции задержаны 7 граждан, в отношении которых начат административный процесс, - объяснили в пресс-службе силовиков.

Как известно, шестые президентские выборы в истории суверенной Беларуси назначены на воскресенье, 9 августа 2020 года. 65-летний Александр Лукашенко правит страной 25 лет. 14 мая он подал в Центральную избирательную комиссию документы для участия в президентских выборах.

Ранее потенциальный кандидат Виктор Бабарико, два лидера инициативных групп Эдуард Бабарико и Сергей Тихановский, были арестованы. Более чем против 30 человек открыты уголовные дела, более 100 – административные.

Помимо этого, Центральная избирательная комиссия Беларуси сняла с президентских выборов кандидата Валерия Цепкало из-за нехватки подписей.