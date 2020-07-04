Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала против поправок в Конституцию России, которые позволят остаться Владимиру Путину при власти до 2036 года.

Об этом она сообщила изданию Yakutia.Info.

Ранее в социальных сетях появилось фото Авксентьевой с бюллетенем, в котором отмечена графа За. Пресс-секретарь мэра Алексей Толстяков объяснил, что это фото — фейк.

– Как избранный мэр будет голосовать за поправки, в числе которых отмена прямых выборов мэра? Это же выстрел самому себе в ногу, как минимум, — прокомментировал Толстяков.

Позже уже сама мэр Якутска сама подтвердила изданию, что фото из сети — подделка.

– Якутск — не оппозиция, Якутск — город самостоятельных, думающих людей, уникальный в своем роде. Людям была дана возможность выразить свое мнение — мы и высказались. За или против — решение каждого горожанина, — сказала Авксентьева.

В пятницу, 3 июля, Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении в российскую конституцию поправок, за которые проголосовали на общенациональном референдуме. Поправки вступят в силу 4 июля.

Напомним, с 25 июня по 1 июля в России и аннексированном ею Крыму проходило голосование по поправкам к Конституции России. Их президент страны Путин предложил внести еще в январе 2020-го. В марте их дополнили нормой, которая позволяет Путину находиться на посту президента еще два срока — то есть теоретически до 2036 года.