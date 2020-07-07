Представители трудового коллектива «Николаевоблэнерго» написали коллективное обращение на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, главы Николаевской ОГА Александра Стадника и мэра Александра Сенкевича с просьбой отреагировать на ситуацию, сложившуюся на предприятии, и прекратить «бардак», который устроил гендиректор Олег Сивак со своей командой.

Об этом свидетельствует текст соответствующего обращения.

В письме указывается, что по предложению Фонда государственного имущества Украины Кабинетом Министров Украины 26 февраля 2020 года было принято распоряжение о согласовании назначения Сергея Кугатова исполняющим обязанности генерального директора акционерного общества «Николаевоблэнерго». Согласно протокола заседания наблюдательного совета АО «Николаевоблэнерго» №66 от 9 апреля 2020 гола, принято решение об избрании Сергея Кугатова исполняющим обязанности генерального директора предприятия с 10 апреля. Также принято решение о прекращении выполнения обязанностей генерального директора «Николаевоблэнерго» Олегом Сиваком. 10 апреля 2020 года во исполнение вышеуказанного протокольного решения между Сергем Кугатовым и главой наблюдательного совета «Николевоблэнерго» Сергеем Игнатовским заключен контракт, согласно которого он с 10 апреля должен был исполнять свои должностые обязанности.

Несмотря на это, пишут работники предприятия, состоянием на сегодня Сергей Кугатов не может приступить к выполнению своих обязанностей, потому что бывший директор «Николаевоблэнерго» Олег Сивак блокирует этот вопрос.

«Олег Сивак с 10 апреля 2020 года завел на наше предприятие группу лиц в составе Дмитрия Бабича, Сергея Чинюка, Сергея Ткаченко, Андрея Ковалева и Инны Пахолюк, которые фактически незаконно захватили административное помещение АО «Николаевоблэнерго» и «руководят» предприятием вместо Олега Сивака, поскольку последний на рабочем месте не появляется. Такого бардака и беззакония на нашем предприятии не было, и мы даже представить не могли, что такое может происходить на государственном предприятии стратегического значения», - говорится в обращении.

Указывается, что от этих незаконных и противоправных действий страдает многочисленный трудовой коллектив и репутация «Николаевоблэнерго», под угрозой оказались также жизни работников предприятия. 28 мая в результате пыток (умышленного причинения сильной физической боли, физических и моральных страданий), которые осуществлялись со стороны работника службы экономической безопасности предприятия по отношению к инженеру отдела материально-технического обеспечения Ивана Завдуна, у последнего резко ухудшилось состояние здоровья, после чего 3 июня он умер.

«Для трудового коллектива это стало шоком. Порядочного человека, который 35 лет работал на предприятии, уничтожили физически. Наша жизнь находится под угрозой», - говорится в документе.

Работники предприятия попросили главу правительства, губернатора и мэра Николаева в рамках своих полномочий принять неотложные меры относительно прекращения незаконной деятельности Олега Сивака и его команды на территории государственного предприятия и обеспечить надлежащее функционирование АО «Николаевоблэнерго».

Ранее сообщалось, что на государственном предприятии «Николаевоблэнерго», назначенный несколько месяцев директор которого Сергей Кугатов не может приступить к своим обязанностям, накапливаются долги перед госпредприятием «Укрэнерго», из-за чего николаевцам грозят «веерные» отключения.