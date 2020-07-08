После жалоб президенту Украины Владимиру Зеленскому на злоупотребления руководством «Николаевоблэнерго» сотрудников предприятия стали вызывать на допросы и оказывать давление, чтобы они прекратили рассказывать о сложившейся ситуации.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести заявил сотрудник отдела материально-технического обеспечения «Николаевоблэнерго» Виталий Гончаренко.

По словам Виталия Гончаренко, его вызвали на допрос и просили пояснить почему он заявляет, что на предприятии «творится бардак».

— После того, как на предприятие назначили новое руководство, по приказу бывшего генерального директора Олега Сивака начали вызывать на допрос всех сотрудников отдела снабжения. Причиной этому было желание руководства узнать о ценовой политике и ценообразовании, как-будто Олег Петрович Сивак за 5, или 6 лет сколько он работает гендиректором, не знал, как складывается ценовая политика предприятия. Идет психологическое давление. По приказу гендиректора все опросы проводила служба внутренней экономической безопасности. Вчера я опять был на допросе, меня спрашивали почему я считаю — что, по моему мнению, бардак на предприятии, что Олег Сивак это бывший генеральный директор. Давят, чтобы мы замолчали, — заявил Виталий Гончаренко.

Он также отметил, что из-за допросов и психологического давления его жена, которая также работает на предприятии попала в больницу. После этого, по словам Виталия Гончаренко, первый заместитель генерального директора АО «Николаевоблэнерго» Олега Сивака Дмитрий Бабич направил сотрудников к ним домой, чтобы проверить действительно ли его супруга больна.

— Мою жену тоже должны были вчера допросить, но, я так думаю, именно из-за давления, нервов она сегодня попала в больницу. Я хотел взять отпуск на предприятии, однако от некоторых лиц нашей компании мы узнали, что Сивак запретил отделу кадров отпускать отдел снабжения в отпуск. После этого Бабич дал команду социальной комиссии у нас на предприятии приехать к нам домой и проверить, действительно ли моя жена болеет, или она симулирует. Вот опять же, появление 6 человек у меня дома только усугубило ее состояние. У меня уже у самого, что-то происходит со здоровьем. Они, наверное, хотят, чтобы у нас на предприятии второй смертельный случай был, — говорит Виталий Гончаренко.

Другие сотрудники «Николаевоблэнерго» рассказали о том, что именно от них требует Служба безопасности «Николаевоблэнерго». У подписавшихся под письмами трубеют ответить на вопросы: откуда они узнали о том, что Олег Сивак больше не генеральный директор предприятия, требуя предоставить факты и доказательства; почему они решили, что Сергей Кугатов генеральный директор, предоставив соответствующие доказательства; от работников предприятия требую предоставить факты и доказательства, что перечисленные в письме на имя президента Владимира Зеленского люди незаконно захватили административные здания «Николаевоблэнерго»; предоставить доказательства, что Олег Сивак незаконно отсутствовал на своем рабочем месте. Также сотрудники должны ответит на вопросы о том, применялись ли к ним моральное и физическое насилие со стороны службы безопасности «Николаевоблэнерго», а также почему они пишут, что боятся за жизнь, требуют факты и доказателсьтва, и почему решили, что на предприятии бардак.

Кроме того, от работников требуют ответить на вопросы о том, кто вел и передал СМИ аудиозапись скандальной встречи гендиректора Олега Сивака с недовольными работниками после смерти инженера «Николаевоблэнерго». При этом, сотрудники Службы безопасности утверждают, что опубликованная аудиозапись разговора нарушает конституционные права гендиректора предприятия Олега Сивака, за что тот может подать на них в суд.

Как известно, ранее инженер отдела материально-технического обеспечения «Николаевоблэнерго» умер после того, как его допросили сотрудники Службы экономической безопасности предприятия.

После этого, генеральный директор «Николаевоблэнерго» Олег Сивак встретился с сотрудниками предприятия, обеспокоенными обстоятельствами, которые привели к смерти их коллеги, и заявил, что провел внутреннее расследование, считает действия сотрудников службы экономической безопасности не нарушающими закона и сообщил, что все опросы сотрудников будут и дальше проводиться без свидетелей.

Напомним, представители трудового коллектива «Николаевоблэнерго» 16 июня написали коллективное обращение на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, главы Николаевской ОГА Александра Стадника и мэра Александра Сенкевича с просьбой отреагировать на ситуацию, сложившуюся на предприятии, и прекратить «бардак», который устроил гендиректор Олег Сивак со своей командой.

Отметим, через 2 недели после обращения к президенту, Заводский райотдел полиции приехал на предприятие, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.