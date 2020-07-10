Александр. Корниенко и Давид Арахамия

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что народных депутатов от «Слугаи народа» Александра Корниенко и Давида Арахамию, которые попали в скандал с сексистскими высказываниями, бесполезно воспитывать.

Об этом он заявил изданию Страна в интервью, которое опубликовали 9 июля.

— Арахамия и Корниенко — взрослые люди, воспитывать их бесполезно. Хоть вы и сказали, что я корректно отзываюсь о депутатах, но в формате общения со своими коллегами после скандалов я могу быть менее дипломатичным, — сказал он.

По словам спикера Рады, «чтобы выразить свою позицию, необязательно ругаться матом». О чем говорили с участниками скандала, он не ответил, подчеркнув, что никогда не рассказывает о частных разговорах.

— Насколько я знаю, на фракцию этот вопрос не выносился. Корниенко и Арахамия извинились. Приняты эти извинения или нет — это вопрос к коллегам, в адрес которых были эти высказывания, — объяснил Разумков.

Как известно, Александр Корниенко и Давид Арахамия стали фигурантами скандала национального масштаба после того, как они обсуждали красоту своих коллег перед началом пресс-конференции в Николаеве вчера, 23 июня. Разговор был зафиксирован на микрофон НикВести, которые вели прямую трансляцию мероприятия. Во время разговора Александор Корниенко использовал такие выражения: «Алахвердиева - вообще красотка. Такая поддутая. конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг, тон too much. В общем она баба рабочая вообще». После некоторого перерыва Александр Корниенко высказался, как он сам в итоге подтвердил, о Татьяне Домбровской: «Корабельная сосна. Она тут отху*рит триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую. Энергетика. Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. Он подпрыгнет. Выкурит все айкосы. Скажет: «Баба да. Баба да».

Александр Корниенко принес извинения за слова о коллеге по фракции Ирине Аллахвердиевой. Он заявил, что запись его разговора с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией была смонтирована, а детали их беседы оказались вырваны из контекста.

Позже он в очередной раз извинился за свои скандальные высказывания и рассказал, что обсуждал с главой парламентской фракции Давидом Арахамией не только Ирину Аллахвердиеву, но и главу общественной организации ОО «Майбутнє Миколаєва» Татьяну Домбровскую, которую он видит достойным кандидатом в мэры Николаева.

Комментируя высказывания Татьяна Домбровская заверила, что не обиделась и восприняла его слова в качестве комплиментов ее работе.