Виталий Сивак, фото NikLife

Работавший несколько лет назад в управлении по вопросам молодежи и туризма в Николаевской ОГА Виталий Сивак, решил вернуться к чиновничьей работе и подал свою кандидатуру на должность заместителя начальника областного управления молодежи, хотя в тот же день утверждал, что не хочет там работать.

Как известно, в конце июня в управлении молодежи и спорта Николаевской облгосадминистрации разгорелся скандал, связанный с увольнением оттуда заместителя начальника отдела по вопросам молодежи и туризма Управления Руслана Волчецкого. Тогда он заявил, что его «попросили» освободить должность для представителей клуба предпринимателей «МрійДій», а именно - Виталия Сивака. При этом, Волчецкий обвинил представителей «МрійДій» в намерении присвоить бюджетные средства под предлогом развития туризма в Николаевской области. Комментируя это заявление 18 июня Виталий Сивак сказал НикВести, что не имеет отношения к клубу предпринимателей «МрійДій» и не планирует вернуться на должность в облгосадминистрации.

В то же время, как стало известно, Виталий Сивак подал документы на занятие должности заместителя начальника управления молодежи и спорта Николаевской ОГА. 25 июня была опубликована его декларация кандидата.

НикВести обратились за комментарием к Виталию Сиваку, где он заявил, что подал документы в тот же день, когда Руслан Волчецкий обвинил его в каких злых умыслах.

— Я не являюсь еще начальником… или заместителем начальника управления. После того, как меня обвинили в чем-то, я вечером посмотрел в интернете статью, прочитал, разобрался что за конкурс, и что за мероприятия, в чем меня обвиняют, и подался на конкурс на должность замначальника управления. Я не планировал работать, но когда меня начинают в статьях в чем-то обвинять - мне ж было интересно, в чем меня обвиняют… Я подался, а там уже конкурс как конкурс, подался да и все. Я сейчас советник главы облгосадминистрации по вопросам туризма, - сказал Виталий Сивак.

Отметим, что на портале вакансий новой государственной службы 17 июня была опубликована информация о вакантной должности замначальника управления молодежи и спорта Николаевской ОГА. Должностной оклад составляет 9250 гривен. Указывается, что конечный срок подачи документов для кандидатов на должность - 19 июня, то есть, у желающих занять эту должность было всего 2 дня для подачи документов на конкурс.

При этом, согласно данным НАЗК, единственным, кто подал декларацию кандидата на указанную должность, стал Виталий Сивак.

При этом, Виталий Сивак заявил, что как такового конкурса на эту должность пока нет, а документы он подал «на всякий случай».

— Когда закончится карантин, на должность замначальника управления будет объявлен конкурс. Конкурс будет после окончания карантина. Как карантин закончится, тогда и будут разговаривать о конкурсе на должность как госслужащего и так далее. А покамест такой разговор и не стоит. Подготовил пакет документов, чтобы он был на всякий случай. Я прочитал про себя статью, что я куда-то подаюсь и тому подобное. Приехал домой ночью и в 12 часов ночи вот то, что там было написано - взял и подался. До этого я никуда ничего не планировал, никакие ни должности Волчецкого не занимать, никуда работать. Я на тот момент уже был советником главы обладминистрации по туризму, и все, - сказал Виталий Сивак.

Зимний форум «МрійДій», Виталий Сивак и Андрей Нерода

Отвечая на вопрос о том, чем он будет заниматься в случае назначения заместителем начальника управления молодежи и спорта - начальником отдела по вопросам молодежи и туризма, Виталий Сивак сказал, что у него пока нет плана действий.

— Чем я буду заниматься? Я когда узнаю, если меня выберут или назначат, то план работы буду составлять и предоставлять. В рамках телефонного разговора я не готов ответить на это комплексно и исчерпывающе, - сказал Виталий Сивак.

По информации НикВести, Виталий Сивак уже несколько недель занимает кабинет в управлении молодежи и фактически исполняет функции руководителя управления.

На своей странице в Facebook Виталий Сивак активно публикует информацию о деятельности управления.

Стоит отметить, что в четверг, 17 июня, в Николаевской ОГА состоялось торжественное собрание Совета по вопросам туризма и рекреационно-курортной деятельности, где губернатор Александр Стадник выразил надежду решить все вопросы, связанные с недофинансированием туризма.

Ранее на сессии 24 декабря 2019 года глава ОГА объяснял низкое финансирование на сферу туризма вопросами «вопросами приоритетности».

В ходе торжественного собрании был также представлен советник главы Николаевской ОГА Александра Стадника. Им стал представитель «МрійДій» Максим Бревда. Отметим, что Максим Бревда был советником губернатора времен Петра Порошенко — Алексея Савченко.

Напомним, что подготовку к пляжному сезону Николаевская ОГА начала только 9 июня. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий ЧС в Facebook.

На это указывал и депутат Вознесенского районного совета, предприниматель в сфере туризма Александр Максименко на заседании туристического совета при губернаторе: «Туристический сезон уже начался, он уже в процессе, к нам уже туристы приехали, пока мы что-то обсуждаем».