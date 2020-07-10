За последние сутки, 9 июля, инспекторы «Укртрансбезопасности» в составили 137 протоколов нарушений и выписали почти 1 миллион гривен штрафов. Николаевская область попала в топ-5 по самым большим зафиксированным нарушениям весовых ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В министерстве отмечают, что инспекторы «Укртрансбезопасности» в сотрудничестве с сотрудниками Нацполиции проверили 6800 грузовиков и зафиксировали 137 нарушений.

В частности в Николаевской области на трассе Н-24 - авто компании «СПМК-17» двигалось с перегрузкой на 24%. Общий вес машины составил 49,485 тонн при допустимой норме 40 тонн. Штраф составил 710,52 евро. На этой же трассе машина этой же компании была остановлена с перегрузом на 20%. Общий вес машины составлял 48,15 тонн при допустимой норме 40 тонн. Штраф составил 386,88 евро.

Отметим, что согдасно данным сайта Министерства юстиций Украины владельцем компании «СПМК-17» является скандальный бизнесмен Араик Амирханян.

Помимо этого в ТОП-5 самых больших нарушителей габаритно-весовых норм за последние сутки попали:

1. Столичное шоссе в Киеве - авто МАN ООО «ОНУР Конструкцион Интернешнл» с перегрузкой на 54%. Общий вес машины составил 61,86 тонн при допустимой норме 40 тонн. Штраф составил 6 тысяч 240 евро.

2. На автодороге Т-0403 - авто Mercedes-Benz Actros 2541 (перевозчик - Белоус А.В.) с перегрузкой на 52%. Общий вес транспортного средства составил 60,61 тонн при допустимой норме 40 тонн. Начисленная плата за проезд составила 162,75 евро.

3. На автодороге Н-08 - авто MAN (перевозчик - Рак В.В.) с перегрузкой на 23%. Общий вес транспортного средства составил 49,4 тонн. Начислена плата за проезд составила 3 тысячи 25,44 евро.

Ранее сообщалось, что на въездах в Николаев со стороны Херсона и Баштанки скапливаются километровые очереди из грузовых автомобилей, которые, груженные зерновыми, направляются в порты. Сотни грузовиков скапливаются в километровые очереди на обочинах дорог в ожидании своей возможности попасть в Николаев. Из-за высокой температуры фуры не могут передвигаться по территории города днем, поэтому вынуждены скапливаться в очереди и отстаиваться на обочинах трасс. Сегодня утром, 3 июля, фуры заблокировали въезд в Николаев со стороны Херсона.

Николаев из-за большого количества грузовиков является одним из лидеров по количеству выбросов формальдегида. По данным областного центра гидрометеорологии вредных веществ в воздухе в несколько раз превышает допустимые нормы. Речь идет о повышенном содержании в воздухе таких веществ, как диоксид азота, фтороводород и формальдегид. В частности, содержание формальдегида в воздухе в некоторых местах в 10 раз превышает граничную допустимую норму. Формальдегид – это бесцветный токсичный газ с острым запахом.

Напомним, Николаев попал на 9-ю строчку рейтинга городов Украины с самым загрязненным воздухом после Мариуполя, Каменского, Днепра, Одессы, Словянска, Лисичанска, Луцка и Киева.