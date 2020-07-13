Большинство пострадавших жителей дома на Позняках, где недавно произошел взрыв, получили денежные компенсации. Еще несколько семей, которые должны получить выплаты, еще оформляют необходимые документы.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко на брифинге 13 июля, пишет hromadske.

— Город предоставил людям от 50 до 100 тысяч гривен. Также Киевсовет принял решение о выделении 20 млн грн на ремонт и обустройство нового жилья. Эти средства пострадавшие жители получат в ближайшее время, - заявил Виталий Кличко.

Напомним, утром 21 июня в жилом 9-этажном доме по улице Соломии Крушильницкой, 1/5 в Киеве произошел взрыв, разрушивший перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей. В результате обвала перекрытий между этажами два человека погибли, три человека были деблокированы. Всего из дома эвакуирован 21 человек.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).

При этом, Национальная полиция Украина проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв.

Кабинет министров планирует выделить помощь жителям дома в Киеве, которые пострадали от взрыва. Также жителям дома готовы выделить 30 миллионов гривен киевские власти.