Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко предложила перераспределить деньги управления здравоохранения ОГА, чтобы выделить 5 миллионов гривен на выплату заработных плат сотрудникам областного центра лечения инфекционных болезней.

Этот вопрос обсуждался сегодня, 13 июля, во время заседания бюджетной комиссии Николаевского облсовета, - передает корреспондент НикВести.

Как известно, главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила о том, что ей нечем платить заработную плату медикам.

— Нам понятна позиция, что надо искать деньги. Я бы хотела конкретный вопрос: мы сейчас только что проголосовали, нашли 5 миллионов на другие учреждения, и эти деньги распределили за счет снятия нашего софинансирования со «скорых помощей». Сколько еще осталось на этом счету денег? Мы предусматривали 10 миллионов гривен. Уже 5 миллионов мы направили на санатории, фактически. Давайте эти 5 миллионов, которое есть, их все равно сняли, госбюджет не дает, 5 миллионов перенаправим сейчас в качестве помощи Федоровой, это без сессии решим. А все остальные деньги, потому что там большая сумма, мы будем искать. Но июль мы таким образом закроем. Мы сняли 3,3 миллиона со «скорых», это наши деньги. То есть, другим санаториям мы помогли, давайте так же поможем тем, кто действительно работает, а не простаивает, - сказала Виктория Москаленко.

Отметим, что на этом заседании комиссии по предложению облгосадминистрации был рассмотрен вопрос о перераспределении 5 миллионов гривен облздрава, часть из которых направили на выплату зарплат работникам санаториев, которые остались без финансирования. При этом, в предложении ОГА не была озвучена проблема инфекционной больницы.

Комментируя предложение Виктории Москаленко, заместитель главы облгосадминистрации Александр Трайтли отметил, что забирая финансирование с вопроса закупки автомобилей «скорой помощи», область может лишиться государственной субвенции на это направление. Либо нужно будет в ближайшее время перераспределить бюджет и направить на эти цели деньги с других направлений.

Ранее сообщалось, что главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова заявила, что в облздраве не считают нужным выплачивать всем сотрудникам учреждения 300% надбавку к заработной плате.

Напомним, ранее Светлана Федорова заявила, что ей не хватает 1,9 миллиона гривен, чтобы выплатить врачам зарплату за май.

В свою очередь, депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко потребовала, чтобы облгосадминистрация пересмотрела финансирование ряда программ и внесла изменения в бюджет, чтобы выделить на содержание инфекционной больницы средства до конца года.