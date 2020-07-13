Глава Березанской районной государственной администрации считает, что предприниматели курорта Коблево должны письменно обратиться к главе Николаевской облгосадминистрации Александру Стаднику, и изложить свои требования.

Об этом он сказал в ходе общения с митингующими, которые перекрыли трассу М-14 в направлении Одессы с требованием отменить карантинные ограничения после 23:00, пишут НикВести.

— Я уже предлагал написать от инициативной группы обращение на губернатора, чтобы он мог инициировать этот вопрос в вышестоящих органа, потому что губернатор не центр принятия решений в части условий карантинных ограничений. Напишите письменно, подпишитесь инициативной группой, - сказал Денис Мезенко.

На возмущения митингующих предпринимателей о том, что письменное обращение и его рассмотрение займет много времени, Денис Мезенко ответил: «Давайте вызывать тогда главного санврача Украины, который принимает эти решения».

Также глава РГА добавил, что данный вопрос необходимо решать на государственном уровне.

— Эти ограничения вводятся по всей Украине не зря. Возможно должны быть какие-то уступки, как с одной стороны, так и с другой. То, о чем говорят сегодня предприниматели — да, действительно, в Коблево есть ряд социально ответственных предпринимателей, который закупают маски, санитайзеры и пытаются идти навстречу. Этот вопрос не решиться на местном уровне, надо идти выше, потому что не только наша область, но и две соседние имеют берег. Нужна инициативная группа, чтобы садиться и слышать. Они должны видеть выход из ситуации. Я спрашивал у них, как они видят выход. Некоторые говорят давайте продлим не до 23:00, а до 2 часов ночи — какая разница? Давайте тогда до утра разрешим. Это, наверное, не решение вопроса. Надо совместно садиться и думать — либо разрешать, либо прекращать. Эта проблема решается на государственном уровне. Даже губернатор не может принимать эти решения. Мы просто работаем в рамках постановлений, которые спускаются с Кабмина. Вот и все, - сказал Денис Мезенко.

Напомним, что основным требованием акции является введение смягчений против ограничений работы заведений после 23:00. Помимо этого, участники требуют личного приезда президента или премьер-министра.

Как известно, Кабмин в рамках борьбы с распространением коронавируса запретил в Украине работу ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23:00.

Ранеее в воскресенье, 12 июля, в Херсонской области владельцы ночных клубов и ресторанов перекрыли Антоновский мост, пролегающий через Днепр, протестуя против ограничений работы развлекательных заведений после 23:00. Через этот мост проходит дорога в Скадовск, Железный порт, Лазурное и другие курорты Херсонской области.