Президент Украины Владимир Зеленский выступил за пожизненное заключение для водителей, которые в состоянии опьянения создают аварийную ситуацию на дороге, влекущую гибель человека. Ответственные чиновники должны предоставить результаты работы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

«Если вождение в пьяном состоянии повлекло гибель — срок наказания должен быть увеличен. Возможно, к пожизненному заключению. Я — за максимальную криминализацию этих преступлений. Жестко и надолго. И с максимальной оглаской. И чтобы ни один суд не думал кого-то «отмазать», — заявил президент.

Зеленский также обратился к премьер-министру, чтобы в течение недели правительство подготовило предложения по повышению безопасности дорожного движения.

«И напоследок. Мы с вами не можем влиять на правоохранительные органы и суды, но это дело будет на моем личном контроле. За этим будет следить, уверен, вся страна. Никто не поймет, если это человек, из-за которого погибло такое количество людей, каким-то образом, через какие-то условия или знакомства, выйдет под залог, на свободу или на поруки», — отметил он.

Напомним, в Министерстве внутренних дел Украины предлагают наказывать за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения административным арестом на 15 суток.