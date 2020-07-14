Глава Николаевской областной государственной администрации выступил в поддержку предпринимателей курортного поселка Коблево, требующих смягчить карантинные ограничения после 23:00.

Об этом он сказал сегодня, 14 июля, в ходе встречи главы с предпринимателями в Николаевской ОГА, передают НикВести.

– Наша поддержка даже не обсуждается. Она есть, и это искренне. И вам, и нам важно, чтобы предприниматели, которые работают на Черноморском побережье, работали честно, согласно законодательства, оплачивая налоги. Мы обсуждали уже, что нелегальный бизнес должен остаться в прошлом. И мы с вами понимаем, кто за этим стоит – непорядочные люди в погонах. А мы с вами голосовали за президента и за то, что решения будут открытыми, будут приниматься вместе. И сегодня мы это выполняем, - заявил Александр Стадник.

Помимо этого, он заявил, что совместно с губернаторами Херсонской и Одесской областей обсудят этот вопрос и выступят «единым фронтом» в поддержку малого и среднего бизнеса.

– К нам сегодня присоединилась Херсонщина, также я буду общаться с губернатором Одесской области. Губернатор – глаза президента, мы будем действовать единым фронтом в защиту среднего и малого бизнеса с пониманием того, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих. Это очень важно. Я понимаю, что есть дисциплинированные и недисциплинированные люди. Картина, которую я увидел во время инспектирования в Коблево, стала очень неприятна. Мы слышим вас, никто же не знает, какую работу мы проводим за всеми вами, о чем мы говорим с правительством и президентом. А говорим мы о том, как улучшить то, что должно функционировать уже не менее 10 лет, но это очень сложно сделать, – сказал он.

Как известно, Кабмин в рамках борьбы с распространением коронавируса запретил в Украине работу ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23:00.

Ранеее в воскресенье, 12 июля, в Херсонской области владельцы ночных клубов и ресторанов перекрыли Антоновский мост, пролегающий через Днепр, протестуя против ограничений работы развлекательных заведений после 23:00. Через этот мост проходит дорога в Скадовск, Железный порт, Лазурное и другие курорты Херсонской области.

Во вторник, 13 июля, возле автостанции «Коблево» прошла акция протеста местных предпринимателей. По их мнению, ситуация с коронавирусом в регионе позволяет местным властям разрешить работу развлекательных заведений после 23:00, несмотря на запрет Кабмина.

Вечером к митингующим в Коблево приехал глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник. Он отметил, что не знал о существующей проблеме, поскольку к нему никто не обращался.