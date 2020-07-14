Бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико не зарегистрирован кандидатом в президенты Беларуси.

Об этом сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, пишет РБК.

Отмечается, что отказано было в связи с несоответствиями в его декларации о доходах и тем, что в работе его кампании участвовала иностранная организация.

На заседании Ермошина зачитала письмо из Комитета государственного контроля, в котором были изложены данные об обнаруженной комитетом преступной деятельности Бабарико. По ее словам, в представленной декларации не были отражены материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от несколько фирм, находящихся под его контролем.

Глава ЦИК заявила, что Бабарико является создателем организованной преступной группировки (ОПГ) и фирм-прокладок, в том числе в офшорах, через которые осуществлялся вывод средств за рубеж. По ее словам, политик утаил по меньшей мере $458 тысяч.

По словам председателя ЦИК, все ее утверждения доказаны следствием и показаниями задержанных по делу «Белгразпромбанка». Бабарико был задержан 18 июня, суд над ним еще не начался, однако Ермошина посчитала доказанными все обвинениям уже на данном этапе. Представитель политика на заседании указал на то, что обвинения не доказаны, а утверждения о том, что политик возглавляет офшорные компании не подтверждены выписками из реестров.

Ранее Центральная избирательная комиссия Беларуси сняла с президентских выборов кандидата Валерия Цепкало из-за нехватки подписей.

Кроме того, в июне Виктор Бабарико, два лидера инициативных групп Эдуард Бабарико и Сергей Тихановский, были арестованы. Более чем против 30 человек открыты уголовные дела, более 100 – административные.

Как известно, шестые президентские выборы в истории суверенной Беларуси назначены на воскресенье, 9 августа 2020 года. 65-летний Александр Лукашенко правит страной 25 лет. 14 мая он подал в Центральную избирательную комиссию документы для участия в президентских выборах.