В полиции открыли уголовное производство по факту поджога автомобиля главы николаевской областной организации партии «Нацкорпус» Дениса Янтаря.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области.

Информация о том, что возле дома по улице Малая Морская горит транспортное средство поступило в полицию около 03:30.

Пожар был ликвидировали сотрудники ГСЧС. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители изъяли фрагменты горения автомобиля Volvo, которые, с целью установления причин пожара, будут направлены на экспертизу.

Следователи квалифицировали событие по части 2 статье 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Сейчас полицейские проводят расследование, в ходе которого будут устанавливать все обстоятельства происшествия и причины пожара, а также лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.

В свою очередь, глава Николаевской областной организации партии «Национальный корпус» Денис Янтарь считает, что его автомобиль сожгли «политические оппоненты или криминалитет».