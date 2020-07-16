В полиции открыли уголовное производство по факту поджога автомобиля главы николаевской областной организации партии «Нацкорпус» Дениса Янтаря.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области.
Информация о том, что возле дома по улице Малая Морская горит транспортное средство поступило в полицию около 03:30.
Пожар был ликвидировали сотрудники ГСЧС. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители изъяли фрагменты горения автомобиля Volvo, которые, с целью установления причин пожара, будут направлены на экспертизу.
Следователи квалифицировали событие по части 2 статье 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
Сейчас полицейские проводят расследование, в ходе которого будут устанавливать все обстоятельства происшествия и причины пожара, а также лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.
В свою очередь, глава Николаевской областной организации партии «Национальный корпус» Денис Янтарь считает, что его автомобиль сожгли «политические оппоненты или криминалитет».
Напомним, в октябре пришлого года между Денисом Янтарем и президентом Владимиром Зеленским произошел конфликт во время их общения в районе разведения войск — Золотом Донецкой области. В ходе разговора глава николаевского «Нацкорпуса» Денис Янтарь заявил, что из-за разведения войск украинская армия может потерпеть поражение. На что президент ответил, что приехал, чтобы поговорить с местным населением.
В полиции открыли уголовное производство по факту поджога автомобиля главы николаевской областной организации партии «Нацкорпус» Дениса Янтаря.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области.
Информация о том, что возле дома по улице Малая Морская горит транспортное средство поступило в полицию около 03:30.
Пожар был ликвидировали сотрудники ГСЧС. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители изъяли фрагменты горения автомобиля Volvo, которые, с целью установления причин пожара, будут направлены на экспертизу.
Следователи квалифицировали событие по части 2 статье 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
Сейчас полицейские проводят расследование, в ходе которого будут устанавливать все обстоятельства происшествия и причины пожара, а также лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.
В свою очередь, глава Николаевской областной организации партии «Национальный корпус» Денис Янтарь считает, что его автомобиль сожгли «политические оппоненты или криминалитет».
Напомним, в октябре пришлого года между Денисом Янтарем и президентом Владимиром Зеленским произошел конфликт во время их общения в районе разведения войск — Золотом Донецкой области. В ходе разговора глава николаевского «Нацкорпуса» Денис Янтарь заявил, что из-за разведения войск украинская армия может потерпеть поражение. На что президент ответил, что приехал, чтобы поговорить с местным населением.