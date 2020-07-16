Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что у России нет и не может быть агрессивных планов в отношении Украины.

Об этом сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на заявление Андрея Руденко.

— Со стороны Украины мы слышим воинственную риторику, которая явно провоцируется искусственно, по поводу возможных военных планов России в отношении Украины. Хочу заверить, что никаких таких планов нет и быть не может, — заявил Андрей Руденко.

Также, по его словам, нет никаких оснований для изменения Минских соглашений.

Руденко заявил, что минские соглашения сами по себе являются компромиссом между Донбассом и Украиной: «Донбасс соглашается фактически остаться частью Украины, а в обмен люди самопровозглашенных республик требуют мира и определенного набора полномочий, который не так широк. Тем не менее, даже такие минимальные требования для Украины оказываются неприемлемыми».

Отвечая на вопрос о необходимости привлечения новых игроков к переговорному процессу, Руденко заявил, что переговоры по Донбассу идут не только в рамках «нормандского формата». Представитель РФ упрекнул, что США и ряд стран НАТО «вместо конструктивных предложений помогают урегулированию конфликта путем оказания военной помощи».

При этом Руденко, не упомянул об военном и финансовом спонсировании Россией боевиков. Он также считает, что созывать новые встречи «нормандского формата» на высшем уровне преждевременно.

Напомним, что бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес допустил, что в сентябре Россия может вторгнуться в Херсонскую область во время учений «Кавказ-2020».

В командно-штабных учениях вооруженных сил России «Кавказ-2020» в этом году примет участие не менее 100-120 тысяч человек, 3 тысяч боевых машин, из них не менее 500 танков.

Вооруженные сили Украины готовы, чтобы сдерживать атаку России из моря и суши. Кроме того, у них есть авиация, а именно вертолеты, бомбардировщики и истребители.