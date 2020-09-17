На выезд из Беларуси оформили 1216 граждан Израиля, из которых 84 детей и 253 подростка.

Об этом сообщают белорусские пограничники, пишет «РБК-Украина».

Эти граждане продолжают находиться на территории между украинским и белорусским пунктами пропуска.

— По состоянию на 8:00 сегодня в период с 14 по 17 сентября в пункте пропуска «Новая Гута» на выезд из Республики Беларусь оформлено 1216 граждан Израиля, - говорится в сообщении.

Как известно, на границе Беларуси и Украины застряли больше 1,5 тысячи хасидов-паломников, которые планировали попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана — еврейского нового года. При этом, Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для совершающих паломничество евреев-хасидов.

Также, министерство внутренних дел Израиля попросило украинскую власть, чтобы хасидов, которые скопились на украинско-белорусской границе, пропустили в Украину. Позже, Офис президента призвал власти Беларуси не создавать дополнительное напряжение на украино-белорусской границе.

Ранее сообщалось, что представители центральных органов власти и местного самоуправления на совещании в Министерстве иностранных дел пришли к выводу, что в этом году прибытие десятков тысяч хасидов в Умань для участия в празднике Рош-ха-Шана не представляется возможным из-за коронавируса.

Кроме того, мэр Умани Александр Цебрий заявлял что в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года — Рош-ха-Шана — готов заблокировать въезды в город. Позже, городской голова ночевал в спальном мешке под Офисом президента, чтобы обратить внимание власти на проблему массового приезда в Умань паломников-хасидов.

Помимо этого, Кабинет министров Украины поддержал решение об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана.

Также сообщалось, что посетить захоронение цадика Нахмана и отпраздновать иудейский новый год Рош ха-Шана в Умани собираются 10 тысяч паломников со всего мира.

При этом, министр внутренних Арсен Аваков заявил, что в Украине планируют ввести технические ограничения, чтобы сократить количество прибывших в страну паломников для празднования еврейского нового года Рош ха-Шана.

Позже, руководитель «коронавирусного центра» Израиля, профессор Рони Гамзу обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой запретить паломничество хасидов в Умань в этом году.