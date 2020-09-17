Николаевский городской голова Александр Сенкевич возмутился безразличием горожан, которые, несмотря на стабильный рост больных на коронавирус COVID-19, продолжают пренебрегать карантинными ограничениями.

Об этом он заявил во время сессии горсовета в четверг, 17 сентября, пишут НикВести.

Мэр подчекрнул, что активный рост заболевших фиксируется именно в Николаеве, отметив, что по состоянию на сегодня в областном центре COVID-19 был зафиксирован у 52 человек. Если николаевцы продолжат пренебрегать карантинными ограничениями, в частности, социальной дистанцией и ношением масок, в Николаеве повторится «итальянский сценарий», когда для лечения пациентов в больницах не окажется доступных мест.

– Сегодня в области выявлено 63 случая, из которых 52 в городе. О чем это говорит? Друзья, среди тех, кто находится сейчас в больнице, есть и сотрудники местного самоуправления, и исполкома, и судов, и прокуратуры, бизнесмены. Сегодня все лечатся в Николаеве. Больницы в других городах, в Одессе, Киеве, на Западной Украине переполнены. Если все будет идти таким темпом, то у нас не за горами «итальянский сценарий», людей просто некуда будет класть в больницы. Услышьте! Нужно, чтобы все носили маски. Это защита для других людей от вас. Вы можете болеть, но не знать об этом, ходить, всех заражать. Все очень серьезно, - заявил городской голова.

Александр Сенкевич также напомнил, что в 3-я горбольница Николаева, которая начала принимать только с 11 сентября, заполнена уже 83 больными на коронавирус.

– У нас все бессмертные. Никто не верит. Я сегодня ехал на работу, остановился и посмотрел на маршрутки. В трех переполненных маршрутках в масках сидело 6 человек. У других либо нет, либо на ухе висит. И сидят все друг на друга дышат, а завтра окажутся в больнице. Хочу напомнить вам, что 3-я больница, в которой лежит 83 человека, была открыта 11 сентября, а сегодня 17. Эти люди появились за 6 дней, - подчеркнул он.

Напомним, что управление здравоохранения Николаевского городского совета просит перераспределить 2,2 миллиона гривен на средства защиты, а также дополнительно выделить 2 миллиона на медикаменты и столько же — на дезсредства для больниц. Также управление здравоохранения Николаевского городского совета хочет расширить бактериологическую лабораторию в больнице № 1, где проводят ПЦР-диагностику на COVID-19.

При этом, на заседании городской комиссии по ТЭБ и ЧС, рассматривался вопрос о необходимости выделения из бюджета Николаева дополнительных средств в размере хотя бы 20 миллионов гривен на мероприятия по борьбе с распространением коронавирусного заболевания. В департаменте финансов Николаевского городского совета пока не знают, где взять дополнительный финансовый ресурс на мероприятия по борьбе с COVID-19.