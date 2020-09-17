По состоянию на утро 17 сентября в Николаеве зафиксировано 52 новых случая коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на странице в Facebook.

Всего зарегистрировано 2329 подтвержденных случаев COVID-19, из них медработников — 171 (+2 за сутки).

Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 1426 человек (+52);

Первомайск — 61 человек (+1);

Южноукраинск — 178 человек;

Вознесенск — 117 человек (+1);

Очаков — 10 человек (+1);

Арбузинский район — 15 человек (+1);

Баштанский район — 43 человека;

Березанский район — 25 человек (+1);

Братский район — 6 человек;

Березнеговатский район — 2 человека;

Веселиновский район — 10 человек;

Витовский район — 62 человека (+3);

Вознесенский район — 65 человек;

Врадиевский район — 67 человек;

Еланецкий район — 9 человек;

Доманевский район — 79 человек;

Казанковский район — 13 человек;

Кривоозерский район — 30 человек;

Николаевский район — 13 человек (+2);

Новобугский район — 7 человек;

Новоодесский район — 53 человека (+1);

Очаковский район — 15 человек;

Первомайский район — 18 человек;

Снигиревский район — 4 человека.

Выздоровели за сутки — 40 человек, всего выздоровело 744 пациентов. Умерли от последствий COVID-19 — 56 человек, за сутки — 2.

Напомним, что управление здравоохранения Николаевского городского совета просит перераспределить 2,2 миллиона гривен на средства защиты, а также дополнительно выделить 2 миллиона на медикаменты и столько же — на дезсредства для больниц. Также управление здравоохранения Николаевского городского совета хочет расширить бактериологическую лабораторию в больнице № 1, где проводят ПЦР-диагностику на COVID-19.

При этом, на заседании городской комиссии по ТЭБ и ЧС, рассматривался вопрос о необходимости выделения из бюджета Николаева дополнительных средств в размере хотя бы 20 миллионов гривен на мероприятия по борьбе с распространением коронавирусного заболевания. В департаменте финансов Николаевского городского совета пока не знают, где взять дополнительный финансовый ресурс на мероприятия по борьбе с COVID-19.

Стоит отметить, что с начала эпидемии в Николаеве коронавирусом заболели 60 детей, половина из которых — после 1 сентября.

В частности, в Николаеве у одной из учениц школы №19 подтвердили коронавирус из-за чего весь класс ушел на карантин. При этом, на карантин закрыли также две группы в детских садах №95 и №71.

Позже стало известно, что в городе на карантин отправили еще три класса и пять учителей в двух школах. При этом, с начала нового учебного года в школах Николаева коронавирусом COVID-19 заразились 5 детей.

Кроме того сообщалось, что по состоянию на 11 сентября в Николаевской области на самоизоляции находится 7 групп в детских садах и 26 классов в школах.

Также сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что в школах города учеников с температурой от 37,2 не будут допускать к образовательному процессу.

Начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко рассказала, как будет осуществлен процесс обучения в школах в условиях эпидемии COVID-19. По ее словам, обеспечить детей защитными масками на время образовательного процесса в школах должны их родители.