Депутат Николаевского городского совета от партии «Наш край», директор ПАО «Завод «Экватор» Сергей Кантор убежден, что меценатством занимаются по воле души и не требуют ничего взамен, а какое либо давление недопустимо, особенно в условиях эпидемии коронавируса.

Так он отреагировал на заявление «Нашего края» по поводу давления на кандидата в депутаты, главврача областной «инфекционки» Светлану Федорову, передает пресс-служба политсилы.

— Я никакого давления не признаю, ни от кого и ни в какой форме. В о всем должен быть здравый смысл и конструктивный диалог на благо общества, а все эти запугивания выходят за рамки здравого смысла. Я прочитал новость и был в шоке. На данный момент, когда бушует эпидемия, даже это действие выглядит деструктивно по отношению к жителям города и области. Сегодня нам всем нужно объединяться в борьбе против заразы. Я считаю, что в возникшей ситуации нужно быть толерантным и тактичным. Меценаты на то и меценаты: они не ставят таблички, сделав добрые дела. Меценатством занимаются по воле души и ничего не требуют взамен, — Сергей Кантор.

Отметим, что накануне партия «Наш край» заявила о давлении Алексея Вадатурского на их кандидата на местных выборах Светлана Федорову.