Наталья Иосипова

Член Николаевской городской территориальной избирательной комиссии Наталья Иосипова говорит, что Николаевская областная парторганизация «ОПЗЖ» не имела права выдвигать кандидата в мэры Николаева.

Об этом она заявила в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам Натальи Иосиповой согласно Избирательному кодексу Украины областная организация любой из политических партий может выдвигать кандидатов в мэры городов только при условии, если такая организация отсутствует в городе.

— Частью 5 статьи 217 Избирательного кодекса Украины определено, что областная организация может выдвигать кандидатов в случае если отсутствует соответствующая организация данной партии в городе. В Николаеве городская партийная организация «ОПЗЖ» существует с 2010 года. То есть, если мы опять обратимся к части 5 статьи 217 Избирательного кодекса, то мы увидим, что кандидата на должность мэра Николаева имеет право выдвигать именно городская партийная организация, — заявила Наталья Иосипова.

Она также отметила, что единственным случаем, когда городская организация не может выдвигать своих кандидатов, когда такое решение уже было принято на областной конференции.

— Единственным случаем при котором городская организация не может принимать решение по выдвижению кандидата в мэры и депутатов — это когда такое решение уже было принято областной организацией партии, — отметила она.

Наталья Иосипова заявляет, что горизбирком еще 19 сентября получил уведомление о том, что 20 сентября в Николаеве должно было пройти собрание парторганизации ОПЗЖ, на котором и было принято решение о выдвижении ее главы Артема Ильюка кандидатом в мэры Николаева.

— Николаевский горизбирком 19 сентября был проинформирован городской организацией партии «ОПЗЖ» о том, что 20 сентября пройдут общие сборы парторганизации по выдвижению кандидатов в депутаты в Николаевский городской совет и городского головы. 20 сентября в средствах массовой информации была размещена информация о том, что соответствующие общие сборы состоялись, — заявила член комиссии.

Наталья Иосипова также считает, что горизбирком должен в соответствии с Избирательным кодексом должен зарегистрировать кандидатом Артема Ильюка, так как решение о его выдвижении кандидатом в мэры было принято партийной организацией «ОПЗЖ» в воскресенье 20 сентября.

— Исходя из предписаний статьи 217 Избирательного кодекса Украины регистрации подлежат кандидаты от городской организации, так как нею решение относительно их выдвижения было принято до принятия такого решения областной организацией («ОПЗЖ», - прим.). Это моя правовая позиция, как члена избирательной комиссии, которую я собираюсь озвучить на заседании горизбиркома. Окончательное решение остается за Николаевской городской территориальной избирательной комиссией, — отметила Наталья Иосипова.

Напомним, что в воскресенье, 20 сентября глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк провел общее собрание партийной ячейки и утвердил программу партии на местные выборы. Помимо этого, на собрании было принято решение о выдвижении Артем Ильюка кандидатом в мэры Николаева.

Глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк

При этом, отметим, что сегодня, 23 сентября в селе Зайчевское Николаевской области состоялась вторая конференция областной партийной организации «Оппозиционная платформа – За жизнь», где были представлены кандидаты в депутаты Николаевского городского и областного советов. Помимо этого, на конференции было принято решение о выдвижении в кандидаты в мэры Николаева предпринимателя Владислава Чайку.

Напомним, Исполняющий обязанности руководителя Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний заявлял, что считает, что региональная организация политсилы не поддерживает кандидатуру Артема Ильюка на пост мэра Николаева.

В ответ на это глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк заявил, что будет бороться за кресло мэра Николаева.

Политик добавил, что сегодня идет «большая борьба», чтобы не допустить его в качестве кандидата на пост Николаевского городского головы от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Артем Ильюк связывает это с тем, что его поддерживают люди, а оппоненты — нынешний мэр Александр Сенкевич и партия «Слуга народа» его боятся.