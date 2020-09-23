Николаевский городской голова Александр Сенкевич, который баллотируется на второй срок от партии «Пропозиція», заявил, что не может уйти в отпуск на весь срок избирательной кампании, поскольку от него персонально зависит решение многих вопросов. Однако, Александр Сенкевич констатировал, что вынужден будет максимально дистанцироваться от работы городским головой.

Об этом Александр Сенкевич рассказал в интервью НикВести.

Александр Сенкевич рассказал, что продолжит поводить серию встреч с жителями Николаева, как это было в предыдущие годы, для обсуждения и решения проблем микрорайонов. По его словам, такие встречи будут проходить с условием соблюдения карантинных ограничений и в нерабочее время. В дни, когда Александр Сенкевич будет заниматься агитацией — мэр будет брать официальный отпуск.

— На протяжении четырех лет я организовывал свои встречи «Сенкевич Поруч». Кто-то говорил о том, что я пиарюсь, кто-то говорил о том, что это бесполезно. Но я создал формат, при котором городской голова встречается с громадой не раз в 5 лет, а ежегодно. Я первый мэр, который это делает в Николаеве. Я считаю, что это хороший формат, и я буду его продолжать, в этом году тоже. В каком это будет формате - сейчас не знаю, потому что коронавирус, и нельзя собирать людей. Может быть, это будет как-то с соблюдением карантинных норм, может еще каким-то образом. И я это буду делать после работы однозначно, как я это делал все 4 года. Я не буду заниматься агитацией в рабочее время на предприятиях и так далее. В те дни, когда у меня это будет - я буду брать отпуск. Я не могу сказать, что я могу взять прям на месяц отпуск, на весь октябрь, по причине того, что мы как раз на октябрь попадаем в отопительный сезон — запуск тепла и так далее, и очень часто нужно принимать оперативные решения, в том числе те, которые требуют подписи городского головы, участия. Я максимально отойду от дел для того, чтобы в последний месяц своей 5-летней каденции уделить время выборам, — сказал Александр Сенкевич.

Как известно, Александр Сенкевич баллотируется в мэры Николаева от партии «Пропозиція». В среду, 23 сентября, горизбирком зарегистрировал список кандидатов в Николаевский городской совет и кандидата в мэры от «Пропозиції» Александра Сенкевича.

Ранее, отвечая на заявления главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, Александр Сенкевич заявил, что его политическая сила идет на выборы как раз для того, чтобы брать на себя ответственность.