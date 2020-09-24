Об этом сообщает государственное информагентство «БелТА» после встречи Лукашенко с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином.

Он назвал «неконструктивной» позицию, которую занимают отдельные государства относительно Беларуси: «Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли. Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие (инаугурацию — прим.)».

По его словам, белорусские законы не обязывают информировать или предупреждать другие государства об инаугурации президента. Лукашенко отмечает, что это «внутреннее дело» Беларуси.

Он добавил, что на инаугурацию пригласили примерно две тысячи человек вместе с военными, поэтому «в тайне это сохранить практически невозможно».

— Но если они об этом не знали, так а где же их разведка, где же ЦРУшники, немецкая разведка? Поляки здесь пешком ходят тысячами. Они куда смотрели? Поэтому пускай у разведчиков своих спросят, чего же они им не доложили, — сказал Александр Лукашенко, добавив, что о его инаугурации писали «их Telegram-каналы».

Он отметил, что вступление в должность президента можно критиковать, только если это мероприятие не провели по закону. Лукашенко же, как он сам говорит, придерживался всех норм.

Отметим, что инаугурацию не транслировали в прямом эфире, как того требует закон.