Депутат Николаевского горсовета Елена Киселева рассказала, что реформа децентрализации дала возможность мэрам работать на интересы жителей городов, а не на центральную власть.

Об этом она сказала в понедельник, 21 сентября, на ток-шоу «Битва за город», пишут НикВести.

— Самое главное, что такая возможность — независимого самоуправления и независимости мэра — дала замечательная реформа децентрализации. 5 лет назад это были одни выборы, а после внедрения реформы децентрализации выборы 2020 года действительно дали свободу местным общинам. Сегодня каждый мэр в Украине имеет возможность работать на жителей, а не на центральную власть. А вот что будет дальше с реформой децентрализации и как по отношению к ней и к независимому местному самоуправлению буду вести себя «слуги» — поживем и увидим, насколько им выгодно иметь независимое местное самоуправление, - сказала Елена Киселева.

Елена Киселева

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что в Украине наблюдается сворачивание реформы децентрализации — органы местного самоуправления теряют полномочия, а бюджеты недополучают необходимое финансирование.

Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева считает, что сворачивание реформы децентрализации превратит города Украины в «клянчащих вассалов».

Кроме того, Елена Киселева заявила, что благодаря реформе децентрализации городской бюджет Николаева получил финансовый ресурс для создания амбулаторий в удаленных районах города.