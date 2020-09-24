После церемонии инаугурации приветствия белорусскому лидеру Алекандру Лукашенко направил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов.

Об этом сообщает агентство Turkmenistan Today.

— Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов поздравил Александра Лукашенко с инаугурацией Президентом Республики Беларусь. В своем обращении Президент Туркменистана пожелал народу Беларуси мира, дальнейшего прогресса и процветания, — говорится в сообщении.

Напомним, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тайная инаугурация Александра Лукашенко не означает его признание легитимным главой государства.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом тайную инаугурацию Александра Лукашенко в Беларуси.

Польша также присоединилась к странам, которые не признают легитимность Александра Лукашенко на посту президента Беларуси. Сегодня в Минске прошла инаугурация Лукашенко.