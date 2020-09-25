Высший антикоррупционный суд продлил до 21 октября действие обязанностей бывшего председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня, которого НАБУ и САП подозревают в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

— Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил срок действия процессуальных обязанностей бывшему председателю Кировоградской ОГА до 21 октября, - сказано в сообщении.

Напомним, 25 июня, детективы НАБУ совместно с правоохранителями задержали главу одной из облгосадминистраций и должностного лица этой же ОГА по подозрению в вымогательстве 1,8 миллиона гривен.

Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко заявил, что глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, попавшийся при получении взятки, был назначен при личном участии президента Зеленского.

Позже суд назначил залог в ₴10 млн пойманному на взятке экс-главе Кировоградской ОГА.