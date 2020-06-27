Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему главе Кировоградской облгосадминистрации Андрею Балоню в виде содержания под стражей с правом внесения залога 10 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

— Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детективов и применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога для председателя ОГА в размере 10 миллионов гривен, для его пособника — 5 миллионов гривен. Срок действия мер пресечения - 60 суток, - сказано в сообщении.

При этом САП просила суд назначить Андрею Балоню арест с залогом в 12 миллионов гривен.

Напомним, вчера, 25 июня, в результате спецоперации Национального антикоррупционного бюро Украины вместе с СБУ и другими правоохранителями был задержан глава Кировоградской ОГА Андрея Балоня по подозрению в вымогательстве 1,8 миллиона гривен. Согласно сообщению НАБУ, чиновники вымогали 1,8 миллиона гривен с руководителя регионального отделения одного из органов государственной власти за «невмешательство в работу».

Позже внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко заявил, что глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, попавшийся при получении взятки, был назначен при личном участии президента Зеленского.

При этом, Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.

Также, 26 июня НАБУ вручило подозрениеглаве Кировоградской облгосадминистрации Андрею Балоню.