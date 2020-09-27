В акции протеста против фальсификации выборов президента в Минске в воскресенье принимает участие около 100 тысяч человек, десятки людей задержаны.

Источник: белорусская служба Радио Свобода, TUT.BY, Весна, Интерфакс

Радио Свобода и Интерфакс сообщают, что в митинге в Минске принимает участие около 100 тысяч человек. TUT.BY сообщает о десятках тысяч.

Колонна демонстрантов движется по проспекту Независимости. Колонна заняла всю проезжую часть. При этом практически весь Минск заблокирован. По данным правозащитного центра «Весна», в воскресенье в разных городах Беларуси задержано минимум 78 человек.

Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила «Интерфаксу», что в ходе несанкционированных массовых мероприятий в стране в воскресенье задержано более ста человек. Она отметила, что данные будут уточнены позднее.

Как пишет TUT.BY, в Минске неизвестные в балаклавах и ОМОН задерживали людей на пересечение улиц Городской вал и Немига, на перекрестке проспекта Машерова и улицы Тимирязева.

Также задержания произошли около стелы «Минск — город-герой» и возле гостиницы «Юбилейная». В Гомеле сообщается о применении спецсредств по отношению к митингующим, в том числе перцового газа. Корреспондент TUT.BY сообщает, что слышны выстрелы.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. После чего в Беларуси люди начали выходить на стихийные акции протеста.

На акциях протеста в субботу, 26 сентября, задержали 150 человек. До суда в изоляторах оставили 116 протестовавших.

Также напомним, что Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Александра Лукашенко покинуть пост президента Республики Беларусь.