Вооруженные силы Армении намерены использовать в Нагорном Карабахе ударные системы большой дальности и разрушительной мощи.

Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушану Степанян.

— Вооруженные силы Армении предупреждают, что действия Азербайджана не оставляют иного выхода, как перейти к применению ударных систем большой дальности и разрушительной мощи. Это решение было принято после того, как рано утром во вторник, 29 сентября. азербайджанские ВС вдоль всей линии фронта перешли к наступательным действиям, используя тяжелые огнеметные системы ТОС-1, РСЗО "Смерч" и иные системы, - заявила Шушану Степанян.

По ее словам, использование этих средств меняет всю логику и масштаб боевых действий, поднимая их на новый уровень.

Напомним, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную атаку в направлении Нагорного Карабаха. В свою очередь, Азербайджан возложил ответственность за начало боевых действий на вооруженные силы Армении.

Отметим, что в результате возобновления конфликта между Азербайджаном и Арменией за контроль над Нагорным Карабахом, погибли 550 армянских воинов.

Азербайджан призывает урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе через резолюции ООН.