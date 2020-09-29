Николаевская областная территориальная избирательная комиссия в шестой раз не смогла принять решение о регистрации списка кандидатов в депутаты Николаевского облсовета от партии «ОПЗЖ».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Отметим, что 27 сентября облизбирком на заседании выявили ряд технических ошибок в списках кандидатов от «ОПЗЖ» и предоставили партии 24 часа для исправления всех технических ошибок перед повторным рассмотрением списка кандидатов.

Сегодня, 29 сентября облизбирком приступили к повторному рассмотрению вопроса о регистрации кандидатов. В ходе заседания член комиссии, представительница партии «Европейская Солидарность» Людмила Юрченко призвала коллег отказать «Оппозиционной платформе — За жизнь» в регистрации списков, так как, по ее словам, фамилии кандидатов, которые были озвучены во время областной партийной конференции, и те, которые в итоге были поданы для рассмотрения комиссии, отличаются.

В свою очередь заместитель главы комиссии, представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Пономаренко заявил об отсутствии озвученных нарушений в поданной политсилой документации.

Глава комиссии Федор Барбалат дважды ставил на голосование вопрос об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Николаевского облсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Однако, проекты решения не набирали достаточного количества голосов.

После этого комиссия объявила перерыв на час, чтобы вновь приступить к рассмотрению вопроса. По истечению часа Федор Барбалат поставил на голосование вопрос об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Николаевского облсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Однако, проект решения не набрал достаточного количества голосов:

За — 7 голосов;

Против — 5 голосов;

Воздержались — 2 человека.

Вопрос о регистрации списка кандидатов также не набрал достаточного количества голосов:

За — 5 голосов;

Против — 8 голосов;

Воздержались — 1 человек.

На данный момент члены комиссии снова прервали заседание на полчаса, чтобы по истечении этого времени вновь преступить к рассмотрению данного вопроса.

Стоит отметить, что сегодня последний день, когда избирком может рассмотреть вопрос с регистрацией списков кандидатов. Если к концу суток решение так и не будет принято, действия облизбиркома могут признать нарушающими закон и по решению Центральной избирательной комиссии распустить его.

Напомним, Вознесенская избирательная комиссия отказалась зарегистрировать список кандидатов в депутаты горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» из-за многочисленных нарушений в документации.