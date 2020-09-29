Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Витольд Фокин должен уйти с Трехсторонней контактной группы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Андрей Ермак отреагировал на слова Фокина о том, что он не видит доказательств, что на Донбассе продолжается война между Украиной и Россией: «Моя личная позиция — Фокин должен уйти с ТКГ».

— Да, у нас идет война, в которой Россия — сторона конфликта, а не наблюдателя. И именно поэтому, а также из-за аннексии Крыма Запад применил против России санкции. Мы настаиваем на полной деоккупации и возвращении всех наших территорий, только и может означать восстановление подлинного мира. Россия должна уйти из нашей земли, забрав все свое — армию, вооруженные формирования, военную технику, оккупационные структуры. А еще было бы неплохо, если бы Россия забрала еще и свои дипломатические ловушки, в которые попали представители Украины в предыдущие годы, и с которыми мы сегодня вынуждены разбираться… Трехсторонняя контактная группа не принимает никаких решений, а есть логистическим площадкой для согласования деталей и договоренностей, которые достигаются лидерами «Нормандского формата»… Моя личная позиция — Фокин должен уйти с ТКГ, - считает Андрей Ермак.

Напомним, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Витольд Фокин заявил, что не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отреагировал на новые заявления Витольда Фокина, который занимает должность первого заместителя украинской делегации в Трехсторонних переговорах по Донбассу. По словам министра, такие заявления наносят колоссальный ущерб стране.