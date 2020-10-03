В субботу, 3 октября, власти Азербайджана решили опубликовать новое видео, на котором запечатлено уничтожение армянской военной техники в Нагорном Карабахе. Кроме того, Минобороны страны сообщило о том, что число пораженных танков и бронетехники противника превысило 230 единиц.

Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджанской республики, пишет «Страна.ua».

— Ситуация на фронте остается напряженной. В течении ночи была пресечена боевая активность противника на различных направлениях фронта и ему был нанесен сокрушительный удар. Ожесточенные бои по всему фронту продолжаются, - говорится в сообщении.

Также уточняется, что на сегодня общие потери противника составили:

до 230 танков и другой бронетехники;

250 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов;

38 средств ПВО;

10 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов;

7 складов боеприпасов;

более 130 автомобильной техники;

1 зенитно-ракетный комплекс С-300.

Напомним, 27 сентября Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную атаку в направлении Нагорного Карабаха. В свою очередь, Азербайджан возложил ответственность за начало боевых действий на вооруженные силы Армении.

Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую военную мобилизацию.

Минобороны Азербайджана сообщает, что военные взяли под контроль 4 селения Физулинского района и 2 села Джебраильского района в Нагорном Карабахе. Армения опровергла эту информацию.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют об обеспокоенности в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе и призывают к мирному урегулированию конфликта в рамках диалога.

Азербайджан и самопровозглашенный Нагорный Карабах заявляют о гибели мирных жителей вследствие военных действий между Азербайджаном и Арменией.

Отметим, что конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20% территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и доныне под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве Франции, России и США ведутся пока еще безуспешные переговоры о мирном урегулировании.