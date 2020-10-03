Правительство Грузии ввело запрет на выдачу разрешений на транспортировку грузов военного назначения в Армению и Азербайджан. Это связано с возобновлением военных действий между этими странами.

Об этом заявил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности Грузии, глава МВД Вахтанг Гомелаури, пишет РБК-Украина.

— Из-за военных действий между Арменией и Азербайджаном правительство Грузии временно приостановило выдачу разрешения на транспортировку грузов военного назначения через свою территорию сухопутными и воздушными маршрутами в направлении обеих стран. Об этом стороны уже проинформированы, - сказал Вахтанг Гомелаури.

При этом, добавил он, касательно транспортировки гражданских грузов, то в этом направлении Грузия полностью выполняет взятые на себя международные обязательства.

Напомним, 27 сентября Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную атаку в направлении Нагорного Карабаха. В свою очередь, Азербайджан возложил ответственность за начало боевых действий на вооруженные силы Армении.

Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую военную мобилизацию.

Минобороны Азербайджана сообщает, что военные взяли под контроль 4 селения Физулинского района и 2 села Джебраильского района в Нагорном Карабахе. Армения опровергла эту информацию.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют об обеспокоенности в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе и призывают к мирному урегулированию конфликта в рамках диалога.

Азербайджан и самопровозглашенный Нагорный Карабах заявляют о гибели мирных жителей вследствие военных действий между Азербайджаном и Арменией.

Отметим, что конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20% территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и доныне под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве Франции, России и США ведутся пока еще безуспешные переговоры о мирном урегулировании.