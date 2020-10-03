Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Армения должна публично признать, что Нагорный Карабах — это не их территория.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира", пишет Report.

— Мы никогда не отказывались от переговоров. В прежние годы мы пережили тяжелые времена в процессе переговоров. Отнюдь не все шло гладко, однако у нас был процесс. Прежние руководители Армении и мы разработали поэтапный подход. Иначе мы не участвовали бы в процессе так долго. Это не было бесполезным временем. Считаю, что мы добились очень большого продвижения. Придя к власти, Пашинян не только уничтожил то, что было до него, он хотел вести себя так, словно, до него Армении не существовало, и он сейчас является создателем новой Армении. Он уничтожил все наработанные принципы. Вся ответственность лежит на нем и на его правительстве,- заявил Ильхам Алиев.

Он также отметил, что Армения должна выступить с заявлением, что «Карабах – это не Армения».

— Другой провокацией была организация в древнем азербайджанском городе Шуше «инаугурации» так называемого «лидера Нагорного Карабаха». Ни один из других так называемых «лидеров Нагорного Карабаха» этого не делал. Для чего он это сделал? Чтобы оскорбить чувство азербайджанцев. Затем они приняли решение о переносе так называемого «парламента Нагорного Карабаха» из Ханкенди в Шушу. Почему? Еще одно оскорбление азербайджанцев. Они открыто расселяли армян из Ливана на оккупированных территориях и демонстрировали это по телевидению. Это является грубым нарушением Женевской конвенции и цель здесь была продемонстрировать их ненависть к нам. Все, что они делали, преследовало цель подорвать процесс переговоров. У нас нет проблем с армянским народом. Они наши граждане. В Азербайджане живут тысячи армян, и мы считаем армян, живущих в Нагорном Карабахе, своими гражданами. Мы призываем их жить вместе с нами, как и представители многих других национальностей и этнических меньшинств в Азербайджане. Поэтому Армения должна полностью отказаться от озвучивания подобных провокационных заявлений, она должна выступить с новым заявлением, таким как «Карабах – это не Армения», а дальше мы посмотрим,- заключил глава государства.

Напомним, 27 сентября Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную атаку в направлении Нагорного Карабаха. В свою очередь, Азербайджан возложил ответственность за начало боевых действий на вооруженные силы Армении.

Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую военную мобилизацию.

Минобороны Азербайджана сообщает, что военные взяли под контроль 4 селения Физулинского района и 2 села Джебраильского района в Нагорном Карабахе. Армения опровергла эту информацию.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют об обеспокоенности в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе и призывают к мирному урегулированию конфликта в рамках диалога.

Азербайджан и самопровозглашенный Нагорный Карабах заявляют о гибели мирных жителей вследствие военных действий между Азербайджаном и Арменией.

Отметим, что конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20% территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и доныне под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве Франции, России и США ведутся пока еще безуспешные переговоры о мирном урегулировании.