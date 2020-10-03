Суд отменил решение городской территориальной избирательной комиссии о регистрации кандидатов от политической партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в горсовет Нового Буга.

Соответствующее решение суда опубликовал глава областной организации партии «Европейская солидарность» Михаил Талпа на своей странице в Facebook.

В документе указано, что Николаевская территориальная организация политической партии «Европейская Солидарность» просила признать противоправной и отменить решение Новобугского горизбиркома о регистрации кандидатов от «ОПЗЖ» в горсовет и обязать отказать указанной политсиле в регистрации всех кандидатов, включенных в единый и территориальный списки «ОПЗЖ» на местных выборах.

Суд принял решение удовлетворить иск «Европейской Солидарности» частично. В частности, признать противоправным и отменить регистрацию кандидатов от «ОПЗЖ» в Новобугский горсовет, однако отказать в просьбе принять решение об отказе в регистрации кандидатов указанной политической партии.

Напомним, 27 сентября городской и областной избиркомы выявили ряд технических ошибок в списках кандидатов от «ОПЗЖ» и предоставили партии 24 часа для исправления всех технических ошибок перед повторным рассмотрением списка кандидатов.

Однако, на заседании 29 сентября ни городской, ни областной территориальные избирательные комиссии не приняли решение о регистрации списка кандидатов в депутаты от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь».