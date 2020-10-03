Заседание Николаевской городской избирательной комиссии перенесли на воскресенье, 4 октября.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Ранее сообщалось, что Николаевская городская избирательная комиссия не может провести заседание, поскольку на него не пришла ее глава Татьяна Павлова и пропали ключи от кабинета, где находятся документы.

В частности, члены комиссии приняли решение перенести заседание на завтра и в случае, если ее глава Татьяна Павлова снова не придет на заседание и не предоставит ключи от кабинета с необходимыми для работы комиссии документами — вызвать полицию, при которой будет вскрыта дверь, а также сейф, в котором хранится документация.

Также они планируют обратиться в ЦИК с просьбой разъяснить как в дальнейшем они будут продолжать свою работу.

Напомним, что Николаевский горизбирком не принял в установленный законом срок решение о регистрации избирательного списка партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Николаевский горсовет, чем нарушила Избирательный кодекс. Вчера, 2 октября, состоялось заседание Николаевского окружного административного суда, который обязал избирательную комиссию принять решение либо о регистрации, либо от отказе в регистрации списка политической партии.