Ашот Пашинян, сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна, записался добровольцем в армию.

По данным армянских СМИ, он уже отправился в Нагорный Карабах, информирует Цензор.НЕТ.

— Я только что записался добровольцем в Центральном военкомате. Уважаемые сослуживцы, настала наша очередь служит родине, — написал он.

Армянские СМИ цитируют мать Ашота, супругу премьер-министра Анну Акопян. По ее словам, сын уже находится в Нагорном Карабахе, но ещё не участвовал в боях.

— Я ему сказала: «Да, сынок, надень форму и иди. Я тебя обожаю, но нет ничего благороднее, чем умереть за родину», — цитируют СМИ слова Анну Акопян.

Ашоту Пашиняну 20 лет. В 2018 году он уже служил в Нагорном Карабахе, и демобилизовался в июне 2020 года.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, в регионе идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Ранее генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев обратился к генеральным прокурорам и министрам юстиции ряда стран, в том числе Украины. Он просит не допустить выезд этнических армян добровольцами на территорию Нагорного Карабаха.

Напомним, в отношении конфликта в Нагорном Карабахе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что Азербайджан продолжит наступление. Он считает, что регион должен быть освобожден от армянской оккупации.

27 сентября Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную атаку в направлении Нагорного Карабаха. В свою очередь, Азербайджан возложил ответственность за начало боевых действий на вооруженные силы Армении.

Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую военную мобилизацию.

Минобороны Азербайджана сообщает, что военные взяли под контроль 4 селения Физулинского района и 2 села Джебраильского района в Нагорном Карабахе. Армения опровергла эту информацию.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют об обеспокоенности в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе и призывают к мирному урегулированию конфликта в рамках диалога.

Азербайджан и самопровозглашенный Нагорный Карабах заявляют о гибели мирных жителей вследствие военных действий между Азербайджаном и Арменией.

Отметим, что конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20% территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и доныне под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве Франции, России и США ведутся пока еще безуспешные переговоры о мирном урегулировании.