В среду, 7 октября, в Николаевской области объявили Днем траура по погибшим курсантам в авиакатастрофе самолета АН-26, разбившегося под Харьковом.

Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение, подписанное исполняющей обязанности председателя Николаевской облгосадминистрации Татьяной Стахевич.

– В день траура на всей территории области необходимо приспустить Государственный флаг Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятиях, учреждениях и организациях. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности рекомендовано отменить проведение концертно-развлекательных мероприятий. Руководителям телерадиокомпаний предложено внести изменения в теле- и радиопередачи», - говорится в документе.

Как известно, в результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.

Напомним, прощание с курсантами состоится возле мемориального комплекса в честь загона Константина Ольшанского по улице Адмиральской с 9:00 до 10:00.