В ходе акции протеста в Бишкеке пострадали 686 человек. Из них 521 человека отправили на амбулаторное лечение.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Киргизии.

164 пострадавших с различными травмами госпитализированы, из них 7 пострадавших находятся в реанимации, один мужчина 2001 года рождения скончался.

В Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступило всего 313 пострадавших, из них 75 госпитализированы, трое в реанимации.

В Национальный госпиталь поступило 215 пострадавших, из них 58 госпитализированы, четверо в реанимации.

В Городскую клиническую больницу № 1 поступило 30 пострадавших, из них семеро госпитализированы.

В Чуйскую областную больницу поступило 113 человек, из них 102 отправлены на амбулаторное лечение, 11 госпитализированы.

В Национальный хирургический центр поступило 15 пациентов, из них двое амбулаторно, 13 госпитализированы.

Напомним, протесты в Бишкеке начались в понедельник, 5 октября, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Тысячи людей вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы. Из 12 партий, проигравших выборы, представители 11 вышли на протест.

Вскоре протесты переросли в беспорядки и столкновения протестующих с полицией. Силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а те бросали в ответ камни и коктейли Молотова.

Затем часть демонстрантов прорвалась в здание парламента Кыргызстана, где расположена также администрация президента. Другая часть активистов штурмовала здание Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана с требованием освободить экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева (осужденного ранее по обвинению в незаконном обогащении), экс-депутата парламента Садыра Жапарова (осужденного за организацию митинга и захват в заложники чиновника) и бывшего премьер-министра Сапара Исакова (осужденного по обвинениям в коррупции). Вскоре всех их освободили.

На фоне протестов в Киргизии отключили банкоматы, люди жалуются, что не могут обналичить средства. Кроме того, из-за угрозы мародерства из банкоматов изъяли все средства.